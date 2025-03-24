Hakan Çalhanoğlu’ndan flaş itiraf! Bayern Münih’i neden reddettiğini anlattı

Inter’in yıldız orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, hem kulüp hem de bireysel hedefleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Türkiye’nin Macaristan’ı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından, hem attığı golle hem de Sport Mediaset’e verdiği röportajla gündem oldu. 1994 doğumlu futbolcu, hem Serie A’da hem de Avrupa sahnesinde zirveyi hedefliyor.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ VE BALLON D'OR İSTİYORUM"

Bu sezon İtalya’da elde ettikleri başarıların üzerine koymak istediklerini vurgulayan deneyimli oyuncu, "Her şeyi kazanmayı umuyoruz. Elbette Inter'i en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz, büyük bir sorumluluğumuz var, bunu biliyoruz. İtalya'da zaten her şeyi kazandım, hedefim Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. İki yıl önce finali kaybettiğimizden beri hayalim finale dönmek ve kazanmak. Ve hatta belki Ballon d'Or'u kazanmak. Ardından Serie A'yı tekrar kaldırmak da bir diğer önemli şey.” diyerek hedeflerini sıraladı.

"ASLLANI'NİN MUAZZAM YETENEĞİ VAR"

Inter’deki genç oyunculardan Kristjan Asllani ile ilgili soruya da samimi bir yanıt verdi.

Milli futbolcu, “Asllani onun için bir referans olduğumu mu söylüyor? Ona teşekkür ediyorum. Biz her zaman oradayız, daha tecrübeli olanlar diğerlerine yardım ediyor. Kri'nin muazzam bir yeteneği var, Inter'de oynayabilecek niteliklere sahip. Onun için kesinlikle kolay değil ama biz ona yardım ediyoruz, o daha fazlasını hak ediyor. Boşluk bulduğunda işini yaptı. Bu şekilde devam etmeli." diyerek takım içi dayanışmaya da dikkat çekti.

BAYERN'E NEDEN 'HAYIR' DEDİĞİNİ AÇIKLADI

Hakan Çalhanoğlu’nun açıklamalarında dikkat çeken bir başka detay ise geçen yaz Bayern Münih’ten aldığı teklifi reddetme sebebiydi.

Inter taraftarlarıyla kurduğu bağın ne kadar güçlü olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Beni sadece bir oyuncu olarak değil, aynı zamanda bir insan olarak da yetiştirdiler, daha da olgunlaştım. Onlara her zaman teşekkür edeceğim, sadece benim için değil bizim için yaptıkları açıklanamaz. İnsan sadece yaşayabilir. Çok güzel bir an yaşıyorum, taraftarlarımız inanılmaz, San Siro'da size büyük bir güç veriyorlar ve biz de onlara önemli bir şey vermek istiyoruz. Geçen yaz Bayern Münih'e gitmememin sebebi onlar mıydı? Evet!"