Hakan Çalhanoğlu'ndan olay itiraf! F.Bayhçe'yi açıkladı, G.Saray'a mesajı verdi

Inter forması giyen A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu hakkında çıkan transfer söylentilerine açıklık getirdi.

GÖNLÜNDEKİ TAKIM GALATASARAY

Ekol Sports'tan Burhan Can Terzi'nin haberine göre; Fenerbahçe ile görüştüğünü doğrulayan Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray forması giymeyi hayal ediyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU "ALİ KOÇ İLE NEZAKET GEREĞİ GÖRÜŞTÜM"

Hakan Çalhanoğlu ile yaptığı görüşmede kendisine "Ben milli takım kaptanıyım. Trabzonspor'un da Beşiktaş'ın da değerli başkanları arasa, ben bu telefonu açmak zorundayım. Ali Bey'in telefonu üzerine kendisiyle nezaketen görüştüm. Türkiye'den tek bir takımın hayalini kuruyorum." dediğini aktaran Burhan Can Terzi, Hakan Çalhanoğlu'nun gönlünde yatan takımın ise Galatasaray olduğunu söyledi.