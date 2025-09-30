Hakan Çalhanoğlu'nu resmen duyurdular! Süper Lig devine imza atıyor: Tarih bile belli oldu

İtalya Serie A'da Inter forması ile kariyerine devam eden Hakan Çalhanoğlu, Çizme'den ayrılıyor. Bu sezona fırtına gibi bir giriş yapan Hakan Çalhanoğlu, Süper Lig devine transfer olmaya hazırlanıyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU INTER İLE YOLLARINI AYIRIYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre; Hakan Çalhanoğlu, sezon sonunda kesin olarak takımdan ayrılacak. Çizme devinin, milli oyuncunun sözleşmesinin son yılına girecek olması nedeniyle Hakan'ın ayrılığından kasasına para koymayı planladığı aktarıldı.

Bu doğrultuda Inter'in gelecek teklifleri değerlendireceği belirtildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU GALATASARAY'A GELİYOR

Çıkan haberin detaylarında, Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımının Galatasaray olacağı öne sürüldü. Yıldız oyuncunun, sarı-kırmızılılara transfer olmayı çok istediği ve prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.

Hakan'ın, yaz transfer döneminin başlamasının hemen ardından, Türkiye'ye gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği kaydedildi.

