Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu'ndan Galatasaray mesajı

Galatasaray'ın transfer listesinde adı geçen Inter'in milli oyuncusu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili bir gelişme yaşandı.

"İNŞALLAH BİR GÜN GALATASARAYIMIZA GELİRSİN"

Hakan Çalhanoğu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu sosyal medya hesabından "İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin." yazılı bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray'ın Inter ile 2027 yılına dek sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Çalhanoğlu için İtalyan devine 15 milyon euroluk teklif yaptığı iddia edilmişti.

FABRIZIO ROMANO HABERİ GEÇTİ

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano "Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için önümüzdeki günlerde İstanbul'da menajeriyle doğrudan görüşecek" bilgisini verdi.

"BENİ GALATASARAY İÇİN SADECE FATİH TERİM İKNA EDER"

Hakan Çalhanoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı röportajda "Eğer Fatih Terim beni arayıp gel dese kesinlikle kıramam. Birisi beni Galatasaray’a gelmem için ikna edecekse bunu yapabilecek tek kişi Fatih Hoca’dır." demişti.