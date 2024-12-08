Hakan Fidan açıklama yapıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da gerçekleştirilen "Doha Forum 2024"te basın toplantısı gerçekleştirdi. Fidan, toplantıda Suriye'de Esad döneminin sona ermesi sonrasında yorumlarda bulundu. Fidan,"Türkiye, Suriye'nin milli birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne çok büyük önem atfediyor" dedi.

"MİLYONLARCA SURİYELİ ARTIK ÜLKELERİNE DÖNEBİLİR"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin Suriyeli vatandaşlara 'ülkeye dönün' çağrısında bulundu. Fidan, "Suriye halkı, ülkelerinin geleceğini yeniden şekillendirecek. Bugün ümidimiz var. Ancak Suriye halkı bunu tek başına başaramaz. Uluslararası toplum, Suriye halkını desteklemeli. Aynı zamanda Suriye halkının refahını da önemsiyoruz. Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir" dedi.

"AMERİKALI DOSTLARIMIZLA SÜREKLİ TEMASTAYIZ"

"Kapsayıcılık ilkesinden hiçbir zaman ödün verilmemeli. İntikam güdülmemeli. Artık birlik ve ülkeyi yeniden inşa etme zamanı" diyen Fidan,Türkiye'nin Suriye'nin yeniden inşası için tüm kapasitesini kullanarak yeni yönetimle çalışmaya devam edeceğini belirtti. Fidan, "Tabii ki terör örgütleri konusunda endişeliyiz, bu nedenle çok dikkatli hareket ediyoruz. Amerikalı dostlarımızla sürekli temastayız" ifadelerini kullandı.