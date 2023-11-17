Hakan Fidan bakanlığa alınacak memurların mülakatına katıldı. Erdoğan “Mülakat kalkacak” demişti

Dışişleri Bakanlığının açtığı Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı'nın yazılı aşamasını başarıyla tamamlayanları mülakata tabi tutan komisyonun çalışmasını yerinde inceleyen Bakan Fidan, genç adaylara başarı dileğinde bulundu. Bakan Fidan, bizzat hazır bulunduğu bir mülakatta ise ebeveyni öğretmen olan adaya, "Tebrik ediyorum. Annene babana selam söyle. Gerçekten iyi bir evlat yetiştirmişler." dedi.

BİLGİ ALDI

Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı'nda başarılı olmalarının akabinde mülakata alınan adaylara soru da yönelten Fidan, komisyon üyelerinden devam eden sınav süreçleri hakkında bilgi aldı.

220 KİŞİ ALINACAK

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı 2023'te toplam 220 kariyer memurunu kadrosuna dahil etmeyi hedefliyor. Bunların 110'unun "meslek memuru", diğer 110'unun ise "konsolosluk ve ihtisas memuru" olarak istihdam edilmesi planlanıyor. Aday meslek memurluğu için 16 ve 17 Eylül'de yapılan yazılı sınava giren 730 kişiden 338'inin başarılı olduğu öğrenildi.

Yazılı sınavı başarıyla geçenlerin mülakatları 13 Kasım'dan bu yana devam ediyor. Aday meslek memurlarının mülakat sürecinin 30 Kasım'da tamamlanması bekleniyor. 30 Eylül ve 1 Ekim'de yapılan Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu yazılı sınavına ise toplam 808 kişinin katıldığı, sonuçların ileriki günlerde açıklanacağı belirtildi. Aday konsolosluk ve ihtisas memurluğu için de yazılı sınavda başarılı olanların mülakata katılması gerekiyor.

ERDOĞAN “KAMUDA MÜLAKAT KALKACAK” DEMİŞTİ

New York'taki Türkevi'nde gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Kamuda mülakatın kaldırılması sizin seçim vaatleriniz arasındaydı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz günlerde yaptığı, öğretmen alımında 'Yüzde 50 KPSS yüzde 50 mülakat uygulayacağız' şeklindeki açıklaması atama bekleyen öğretmen adaylarının tepkisine yol açtı. 'KPSS'ye ilaveten her türlü güvenlik soruşturmasına, mesleki yeterlilik ve sağlık araştırmasına evet ama mülakatlarda hakkaniyetli davranılacağına dair endişemiz var' diyorlar. Benzer bir durum Polis Eğitim Merkezleri'ne öğrenci alımında da yaşanmış. Yeterli KPSS ve mesleki dayanıklılık puanına sahip adaylar 45-50 saniyelik mülakatlarla elenmiş. Onlardan da sitem dolu mesajlar geliyor. 'Mülakat kaldırılacak' sözünün sahibi olarak bu eleştirilere ne diyorsunuz?" sorusu soruldu.

"KONUYU İLGİLİ BAKANLARIMIZLA YAKIN GÖRÜŞÜYOR, ÇALIŞIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, mülakatları görevin gerektirdiği zorunluluklar dışında kaldırmayı vadettik. Görevin gerektirdiği hallerde ise hakkaniyetle hareket edilmesi temel yaklaşımımızdır. Mülakatlar çok sınırlı ve çok özel meslek gruplarında gerekli olabilir. Elbette mülakat komisyonlarının objektif kriterlerle oluşturulması konusu da çok mühim bir konu. Konuyu ilgili bakanlarımızla yakın görüşüyor, çalışıyoruz. Ben seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem, bunu Milli Eğitim bakanımla, İçişleri Bakanımla görüşmek suretiyle, yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz." ifadelerini kullandı.