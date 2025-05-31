Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı ile görüştü.

Kaynak: İHA
Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Lammy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirme amacıyla atılmakta olan adımlar değerlendirildi. Ayrıca Suriye’deki son gelişmeler, Pakistan ve Hindistan arasındaki durum ve diğer bölgesel konular ele alındı.

Son Haberler
Rakamlar pandemiyi solladı. 3 kişiden biri işsiz!
Rakamlar pandemiyi solladı. 3 kişiden biri işsiz!
Pazar yerindeki silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı
Pazar yerindeki silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı
16 yaşındaki sürücü kaldırımdaki panoya çarptı
16 yaşındaki sürücü kaldırımdaki panoya çarptı
X'te erişim krizi!
X'te erişim krizi!
Marmaray’da çocuklarının yanında babaya yumruk
Marmaray’da çocuklarının yanında babaya yumruk