Hakan Fidan: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır ziyareti sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada İsrail’in Gazze planını ‘reddediyoruz’ çıkışında bulunurken, “Dünyayı ayağa kaldırmalıyız. Sadece devletler değil, STK'lar da harekete geçmeli” ifadelerini kullandı.

FİDAN: İSRAİL'İN GAZZE PLANINI REDDEDİYORUZ

Mısır’da bir takım görüşmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Fidan gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İsrail'in ateşkes girişimlerini ısrarla sabote ettiğini altını çizen Fidan, "İsrail'in Gazze planını reddediyoruz. Türkiye ve Mısır olarak İsrail'in senaryolarının karşısındayız" dedi.

“GAZZE'YE YENİ SOYKIRIM PLANI”

"Filistin Filistinlilerindir. Filistinlilerin kendi topraklarından çıkarılmasına yönelik her türlü çaba yok hükmündedir" diyen Fidan, İsrail'in işgal planını Gazze'ye yeni soykırım planı olarak değerlendirdi. Fidan, “Bu konuda İslam dünyası tam bir dayanışma içinde hareket etmeli" ifadelerini kullandı.

“DÜNYAYI AYAĞA KALDIRMALIYIZ”

İsrail'in yayılmacılığı bölge için önemli bir tehdit olduğunun altını çizen Fidan, "İsrail, Gazzelilerin ülkesini terk etmesi için baskı yapıyor. İsrail, yardımları engelleyerek Gazzelileri açlıktan öldürmek istiyor. Zulmün ve zalimin uzun süreli hakim olduğu hiçbir yerde görülmemiştir. Zalim, zulmüyle tarihten silinecektir. Pes etmek, umutsuzluk yok. Dünyayı ayağa kaldırmalıyız. Sadece devletler değil, STK'lar da harekete geçmeli” şeklinde konuştu.