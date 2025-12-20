Siyasiler, gazetecilere ardı ardına yapılan operasyonlar bu sefer ünlü isimlere sıçradı. Son olarak pek çok ünlü isime yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 23 yıllık AKP iktidarı döneminde operasyonların bu zamana denk gelmesi ise dikkat çekiyor.

Habertürk’e yönelik uyuşturucu operasyonunda ise AKP içindeki klik kavgasını gündeme getirdi. AKP içindeki kavgada Hakan Fidan ve Süleyman Soylu'nun hedefe konulduğu, Fidan'ın görevden alınacağı öne sürülüyor.

‘BAKANA MESAJ VERİLDİ’

Bu operasyon kapsamında ise Sözcü’den bomba bir iddia paylaşıldı. Veli Toprak'ın haberine göre; Mehmet Akif Ersoy'a yönelik operasyonun 2 aydır bekletildiği ve bazı isimler, Ersoy'a operasyonu engellemek için mücadele içine girdiği iddia edildi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk'te 3 Aralık günü Ersoy'un programına katıldı. 9 Aralık'ta Ersoy gözaltına alındı. Öte yandan Ersoy'un, Hakan Fidan'a yakın olduğu ve operasyonla bakana mesaj verildiği konuşuluyor.

'FİDAN'A ÇOK YAKIN BİRİ TARAFINDAN FIRÇA YEMİŞ'

TİP'li vekil Ahmet Şık, ise Mehmet Akif Ersoy'un da soruşturmaya dair önceden uyarıldığını öne sürdü. Şık, "HaberTürk çevresine sordum, Mehmet Akif Ersoy iki aydır inzivadaydı dediler. Mehmet Akif Ersoy iki ay inzivaya çekilince uyuşturucu izninin negatif çıkacağını düşünmüş olabilir ama saç, tırnak testi öyle demez bize, bu kısmı atlamış. Onun güveniyle uyuşturucu testinin negatif çıkacağını düşünmüş olabilir. Bu süreç içerisinde Hakan Fidan'a çok yakın biri tarafından fırça yemiş." ifadesini kullandı.

'SIRADA BÜYÜK VE ÖNEMLİ İSİM VAR'

AKP'li eski vekil Şamil Tayyar ise Ersoy'dan daha ağır iddialar bulunan bir ismin işin içinde olduğunu öne sürmüştü. Dün ise yandaş gazeteci Cem Küçük, “Sırada büyük ve önemli isim var” demeçte bulunması dikkat çekti.

ERDOĞAN SONRASI VE KAAN OLAYI

Hakan Fidan’ın ABD’de verdiği demeçte yerli ve milli olan “KAAN” uçakları için ABD tarafından motor alımlarının durdurulduğunu açıklamıştı. Bu söylemler ise hem Saray hem de AKP tarafından eleştirilmişti. Fidan’ın Erdoğan sonrası adaylar arasında anıldığı bu dönemde bu tür bir gafın gelmesi ise göze çarpmıştı. Hatta bazı kesimler tarafından Erdoğan sonrasına hazırlık şeklinde yorumlamıştı.

HAKAN FİDAN KULİSLERİ

Gazeteci Mustafa Balbay, katıldığı televizyon programında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın görevden alınacağını yerine ise MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın atanacağını iddia etmişti.

YENİÇAĞ Gazetesi yazarı Ahmet Takan da dünkü yazısında ‘Günün bomba kulisi ise yine saray kaynaklı…’ diyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tayyip Erdoğan sonrası için yaşanan taht kavgasının önemli adaylarından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ilgili.

Sarayın derin koridorlarından gelen bilgilere göre; Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısını 3’e çıkarmayı planlıyor. Şu anda Cumhurbaşkanı yardımcısı olan Cevdet Yılmaz’ın görev alanlarında bazı daraltmalar olacak. Vee, Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı görevinden alınarak Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacak. Fidan, geniş yetkilerle donatılacak. İddialara göre, Hakan Fidan Dışişlerinden sorumlu olmanın yanısıra MİT’de ona bağlanacak. Peki, Hakan Fidan’dan boşalacak."