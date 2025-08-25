Hakan Fidan, İrlanda’ya resmi ziyarette bulunacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki günlük resmi ziyaret için yarın İrlanda'ya gidecek.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, ziyareti kapsamında, son olarak 20 Şubat'ta Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bir araya geldiği İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Simon Harris ile görüşecek.
Bakan Fidan’ın görüşmede, Avrupa’nın iki yakasında bulunan Türkiye ile İrlanda arasındaki ikili ilişkilerin ve bölgesel istişarelerin güçlendirilmesine önem verildiğini vurgulaması bekleniyor. 2026'nın diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 75. yıl dönümü olması vesilesiyle, gelecek dönemde karşılıklı üst düzey temasların artırılabileceğini ve ortak etkinlikler gerçekleştirilebileceğini ifade etmesi planlanan Fidan'ın, iki ülke arasındaki ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin derinleştirilmesi için yeni işbirliği imkanlarının araştırılmasında fayda görüldüğünü dile getirmesi öngörülüyor.

Fidan'ın ayrıca, İrlanda’nın gelecek yılın ikinci yarısında üstleneceği AB Dönem Başkanlığı kapsamında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin ilerletilmesine yönelik adımlar atılmasının beklendiğini dile getirmesi, Türkiye’nin, SAFE mekanizmasına dahil edilmesinin jeostratejik bir zorunluluk olduğunun altını çizmesi ve savunma sanayi alanında İrlanda’yla ortaklıklar geliştirmeye açık olduğunu vurgulaması bekleniyor.

Türkiye'nin, İrlanda’nın Filistin meselesine yönelik ilkeli duruşunu takdir ettiğini belirtmesi planlanan Fidan'ın, iki devletli çözüm temelinde bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulmasına yönelik ortak çabalara hız kazandırılması gerektiğini ifade etmesi öngörülüyor.

Görüşmede Ukrayna, Suriye ve İran başta olmak üzere, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması da planlanıyor.

