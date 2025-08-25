Hakan Fidan, İrlanda’ya resmi ziyarette bulunacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki günlük resmi ziyaret için yarın İrlanda'ya gidecek.
Fidan'ın ayrıca, İrlanda’nın gelecek yılın ikinci yarısında üstleneceği AB Dönem Başkanlığı kapsamında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin ilerletilmesine yönelik adımlar atılmasının beklendiğini dile getirmesi, Türkiye’nin, SAFE mekanizmasına dahil edilmesinin jeostratejik bir zorunluluk olduğunun altını çizmesi ve savunma sanayi alanında İrlanda’yla ortaklıklar geliştirmeye açık olduğunu vurgulaması bekleniyor.
Türkiye'nin, İrlanda’nın Filistin meselesine yönelik ilkeli duruşunu takdir ettiğini belirtmesi planlanan Fidan'ın, iki devletli çözüm temelinde bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulmasına yönelik ortak çabalara hız kazandırılması gerektiğini ifade etmesi öngörülüyor.
Görüşmede Ukrayna, Suriye ve İran başta olmak üzere, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması da planlanıyor.