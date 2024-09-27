Hakan Fidan 'Kritik bir eşikteyiz' diyerek açıkladı: İsrail'in iyi niyetini bekleyemeyiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Gazze Konulu Bakanlar Toplantısı'nda, konuştu. Fidan, "İsrail saldırganlığını önce Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e, şimdi de Lübnan'a yaydı. Çok değer verdiğimiz "kurallara dayalı düzenimiz" darmadağın olmuş durumda. Bölgemiz Netanyahu yüzünden alevler içinde. Kritik bir eşikteyiz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta BM 79'uncu Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Gazze Konulu Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, New York’ta İİT ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu, AB ve Norveç tarafından BM 79. Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze Konulu Bakanlar Toplantısı’na katıldı" ifadelerine yer verildi.

FİDAN: KRİTİK BİR EŞİKTEYİZ

Bakan Fidan'ın toplantıdaki konuşmasında İsrail'in Gazze'deki "öldürme çılgınlığının" sona erme ihtimali olmadan devam ettiğini belirttiği öğrenildi. Ateşkes görüşmelerinin çıkmaza girdiğini, çünkü ateşkes ne zaman mümkün görünse Netanyahu'nun bunu baltaladığını belirten Fidan, "İsrail saldırganlığını önce Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e, şimdi de Lübnan'a yaydı. Çok değer verdiğimiz "kurallara dayalı düzenimiz" darmadağın olmuş durumda. Bölgemiz Netanyahu yüzünden alevler içinde. Kritik bir eşikteyiz" ifadelerini kullandı.

"İki devletli çözümü uygulamak için İsrail'in iyi niyetini bekleyemeyiz" diyen Fidan, İsrail Parlamentosu'nun Filistin Devleti'ni ve iki devletli çözümü reddetme kararının yeterince açık olduğunu dile getirdi.

"HEFİMİZE BİR VETO KALDI"

Uluslararası Adalet Divan'ının tavsiye kararı ve BM Genel Kurulu'nun 10 Mayıs 2024 tarihli kararının yeni bir kapı açtığını ifade eden Fidan, Filistin'in BM'nin tam üyesi olması gerektiğini vurguladı. "Şimdi hedefimize bir veto kaldı" diyen Bakan Fidan'ın Filistin'in işgalinin İsrail'e hiçbir zaman barış ya da daha fazla güvenlik getirmediğini belirttiği öğrenildi. Fidan, "Ancak, iki devletli çözümün uygulanması herkes için kalıcı güvenliği de sağlayacaktır. Önerdiğimiz gibi, her iki ülkenin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için bir garantörlük mekanizması da kurulabilir. İki devletli çözüm çok geç olmadan hayata geçirilmelidir" dedi.