Hakan Fidan, NATO oturumuna katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında yalnızca NATO müttefiklerinin katılımıyla düzenlenecek Kuzey Atlantik Konseyi oturumuna, NATO'nun Asya-Pasifik bölgesindeki ortakları Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın katılımıyla yapılacak Kuzey Atlantik Konseyi oturumuna ve NATO-Ukrayna Konseyi oturumuna katılacak. Fidan'ın aralarında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bulunduğu mevkidaşlarıyla görüşmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Fidan, bugün Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. Üst düzey Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre; Fidan, yalnızca NATO müttefiklerinin katılımıyla resmi çalışma öğle yemeği formatında düzenlenecek Kuzey Atlantik Konseyi oturumuna katılacak. NATO Dışişleri Bakanları aile fotoğrafında yer alacak olan Fidan, NATO'nun Asya-Pasifik bölgesindeki Ortakları Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın katılımıyla düzenlenecek Kuzey Atlantik Konseyi oturumuna ve resmi çalışma akşam yemeği formatında düzenlenecek NATO-Ukrayna Konseyi oturumuna katılacak.

Bakan Fidan'ın bugün Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile bir araya gelmesi bekleniyor.