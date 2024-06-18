Hakan Fidan Somali Cumhurbaşkanını sarılarak karşıladı. Oğlu moto kuryenin ölümüne sebep olmuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Ankara’da bir araya geldi. İki ismin samimiyetle kucaklaştığı görüntüler, Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabında paylaşıldı.

OĞLU İSTANBUL’DA MOTO KURYENİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞTU

Fidan'ın görüştüğü Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, 30 Kasım 2023 tarihinde, İstanbul‘da motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne sebep olmuştu. Göçer’in hayatını kaybetmesinin ardından Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu için yurtdışı yasağı çıkarılmış ancak tutuklama emri çıkarıldığında Mahmud Türkiye’den kaçmıştı.

Ölümlü kazayla ilgili ilk kez Associated Press’e konuşan Cumhurbaşkanı Mahmud, “Tutuklama emri yoktu. Bu bir kazaydı, kaçmadı ve zaten bu amaçla bir avukat tuttu. Kendisinin bir işi var ve ülke dışına çıktı” ifadelerini kaydetmiş ve oğluna, geri dönüp teslim olması gerektiğini söylediğini ifade etmişti.

SADECE 27 BİN 300 LİRA PARA CEZASI

Sanık Mahmud' verilen hapis cezası 27 bin 300 lira adli para cezasına çevrilmişti. Açıklanan gerekçeli kararda ise, Göçer'in eşinin "Olaya ilişkin tüm zararlarım giderildiğinden bu aşamada herhangi bir şikâyetim bulunmamaktadır" ifadeleri aktarılmış ve Göçer ailesinin avukatının 27 Aralık 2023'te dosyaya sunduğu dilekçeyle davadaki şikayetlerinden vazgeçtiklerini belirttiği iletilmişti.