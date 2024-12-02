Hakan Fidan Suriye'deki yeni süreci duyurdu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bugün Türkiye’yi ziyaret etti. Arakçi, Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. İkili görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye meselesine de değindi. Fidan, "Yakın zamanda tekrar Astana sürecini hayata geçireceğiz. İç savaşın tırmanmasını istemiyoruz. Şehirlerin yıkılmasını ve insanların yerinden edilmesini istemiyoruz. Tam tersi insanların mülteci akımının durması ve tersine dönmesi fevkalade önemli." ifadelerini kullandı.

"REJİMİN SİYASİ SÜRECE DAHİL OLAMASI HATAYDI"

Fidan, ikili olarak hem Suriye ve bölgedeki gelişmeleri hem de ikili ilişkileri gözden geçirdiklerini söyledi.

UCM’nin tutuklama kararı umut verici olduğunu söyleyen Fidan, Suriye meselesine ilişkin, "Suriye'deki olayları herhangi bir dış müdahale ile açıklamaya çalışmak yanlış olacaktır. Astana süreci çatışmaları durdurudu, Suriye’de çatışmaların başlamasının nedeni ülkenin sorunlarının 13 yıldır çözülmemiş olması. Rejimin siyasi sürece dahil olaması hataydı." dedi.

FİDAN'DAN ASTANA MESAJI

Sivillere yönelik saldırılar iç savaşı yeniden alevlendirdiğini belirten Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını desteklediklerinin altını çizdi. Suriye ile ilgili gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini dile getiren Fidan, Astana sürecini hatırlatarak yeni süreci açıkladı. Fidan, " İç savaşın Astana süreciyle durdurulması çok önemli bir başarıydı. Türkiye, Rusya ve İran’ın bu süreçte çok büyük payı var.

Muhalefet ve rejim bu çerçeveyi takip etti. Cumhurbaşkanımız son olarak bu sorunun diyalogla çözülmesinin altını çizdi. Yakın zamanda tekrar Astana sürecini hayata geçireceğiz. İç savaşın tırmanmasını istemiyoruz. Şehirlerin yıkılmasını ve insanların yerinden edilmesini istemiyoruz. Tam tersi insanların mülteci akımının durması ve tersine dönmesi fevkalade önemli." şeklinde konuştu.

ASTANA SÜRECİ NEDİR?

Geçtiğimiz zamanlarda Türkiye ve Rusya'nın çabalarıyla Suriye krizine çözüm bulunması ve ateşkesin sağlanması için başlatılan "Astana formatlı" görüşmelerde, siyasi sürecin önemli halkalarından biri olmuştu.