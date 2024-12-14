Hakan Fidan: Suriyeli Kürtlere saygılıyız

Dışişleri Bakan Fidan, Ürdün'ün Akabe kentinde düzenlenen Suriye konulu toplantıda konuştu. Suriye'deki yeni düzenin de ele alındığı toplantıya Arap ülkelerinin Dışişleri bakanları da katıldı.

Fidan, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Türkiye'nin sınır ötesinde terör tehditleriyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Fidan, "Irak ve Suriye topraklarından tehdit altındayız. Son 10 yıldır PKK, Suriye'deki kaos ortamından faydalanmaya çalışıyor."

"Kendilerini SDG örgütü içerisinde yeniden yapılandırmaya çalışıyorlar. Biz onları oradan çıkarıp PKK terörizmiyle mücadele etmeye devam ediyoruz, nerede olurlarsa olsunlar." dedi.

Fidan, toplantıda bölgesel ve uluslararası ortaklarla bu konuları görüştüklerini paylaşarak, "Türkiye, Suriye Kürtlerinin haklarına saygı duyan bir ülkedir." ifadesini kullandı.

Suriye'deki Kürtleri, terör örgütü PKK'dan ayırmak istediklerini belirten Fidan, Suriye Kürtlerinin meşru temsilcilerinin, Suriye Kürtlerinin haklarını Şam'da savunmasını desteklediklerini vurguladı.