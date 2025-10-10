Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Fidan, İsrail ile Gazze arasında yapılan ateşkes anlaşmasının durmaması gerektiğini belirterek, "Çünkü sürecin durması gerek Allah muhafaza tekrar katliamların başlaması demek" ifadesini kullandı.

"SÜRECİN DURMASI DEMEK KATLİAMLARIN BAŞLAMASI DEMEK"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"İnşallah sürecin kazasız belasız uygulanması, bu esnada insani yardımların ulaştırılması ve İsrail birliklerinin tekrar haritada belirtilen anlaşılmış bölgelere çekilmesi gündemde.

Biz uluslararası toplum olarak ne yapabiliriz. Birincisi mutabık kalınan anlaşmanın bir kazaya uğramadan yürümesi önemli. İsrail tarafından savaşın devam etmesi konusunda herhangi bir hususun olmaması gerekiyor.

Bu noktada Türkiye olarak anlaşmanın uygulanmasına stratejik destek hem de uluslararası çabaları buraya entegre etmek görevimiz.

İki devletli çözüme gidene kadar neler yapılabileceğine bakılacak.

İkinci aşamada Gazze’deki yönetimi, bölgedeki durum gibi konular bizi bekliyor. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da titizlikle bu süreci yürütmeye devam edeceğiz."

"Birinci aşama hayata geçerken, bir sonraki aşamaların aksamadan hayata geçmesi, gidilecek yeni menzillerin olması, sürecin durmaması önemli. Çünkü sürecin durması demek, Allah muhafaza tekrar katliamlara dönülmesi manasına gelecek.

Bunun olmaması için yine uluslararası toplumla, bölgedeki paydaşlarımızla, kardeşlerimizle bir araya gelip, bir sonraki aşamalarda iki devletli çözüme gidene kadar neler yapılmalı. Tabii şu anda önceliğimiz Gazze'deki aşamaların uygulanması, birinci aşama ateşkes, rehineler, insani yardım. İkinci aşama daha sonra Gazze'nin yönetimi meselesi, içerideki emniyetin ve düzenin tekrar kurulması gibi konular olmak üzere bir süreç bizi bekliyor.

Bu sürekli dikkatimizi isteyen, yoğunlaşmamızı gerektiren bir konu. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da büyük bir dikkatle, titizlikle bu süreci yönetmeye, yürütmeye devam edeceğiz."

"HİÇBİR AKTİVİST KARDEŞİMİZ GERİDE KALMADI"

Özgürlük Filosu'ndaki tahliyeler hakkında da konuşan Fidan, Kimsenin burnu kanamadan bütün vatandaşların tahliye edildiğini söyledi.

Fidan, "Türkiye'nin tabi ortaya koyduğu bu çaba sadece vatandaşlarımız için değil ve Cumhurbaşkanımız bütün aktivistleri bu konuda aynı değer bulmakta. Ve sadece Türklerin değil, yabancıların da tahliye etmesi konusunda büyük bir titizliği ve hassasiyeti vardı. Biz de bu konuda Türk aktivistlerin yarısına 21 ülkede 76 aktivisti de 2. parti bugün gerçekleştirilen operasyonda tahliye ettik. Çok şükür şu anda hiçbir vatandaşımız, aktivist kardeşimiz geride kalmadı. Bazı milletlere mensup, şu anda işlemleri devam eden birkaç kişi vardır bazı sıkıntılardan dolayı ama biz genel manada bu konudaki hedeflerimize ulaştık. İnşallah onların bu asil eylemleri de amacına ulaşmış olur ve bu soykırım durmuş olur" dedi.