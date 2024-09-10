Hakan Fidan'a Arap Birliği Toplantısı'nda Suriye'den protesto

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan ve Türkiye'nin 13 sene sonra ilk kez davet edildiği Arap Birliği toplantısına katıldı. Suriye ile ilişkilerde yeşil ışığın yakıldığı dönemde Arap Birliği toplantısında Suriye’den önemli bir protesto gerçekleşti.

SURİYE HEYETİ SALONU TERK ETTİ

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Al Arabia’da yer alan habere göre, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad önderliğindeki Suriye heyeti, Bakan Fidan'ın konuşması başlar başlamaz salonu terk etti. Suriye heyeti, Fidan'ın konuşması sona erince salona geri döndü.

TOPLANTI ÖNCESİ SURİYE CEPHESİNDEN SİNYAL

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ise, toplantıdan önce Russia Today’e "Eğer Türkiye, Suriye ile iş birliğinde yeni adımlar atılmasını ve ilişkilerin normale dönmesini istiyorsa kuzeyde işgal ettiği Arap topraklarından çekilmelidir" ifadelerini kullanmıştı.

DIŞİŞLERİ NE YORUM YAPTI?

Öte yandan Milliyet yazarı Zafer Şahin, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının, Bakan Fidan'a yönelik yaptığı iddia edilen protestoya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şahin, Dışişleri kaynaklarının "Suriye heyetinden bir temsilci, Arap Ligi’nde Hakan Fidan’ın yaptığı konuşmayı takip etti. Arap Ligi konsensusla karar alıyor. Kararları bir üye bile engelleyebiliyor. Neticede Türkiye’nin katılımına bir tepkileri olsa, bunu davet sürecinde dile getirirlerdi. Türkiye’nin katılımına itiraz etmediler" dediğini söyledi.