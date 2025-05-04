Hakan Fidan’dan BAE’ye kritik ziyaret: Gazze ve Suriye Masada

Kaynak: AA
Hakan Fidan’dan BAE’ye kritik ziyaret: Gazze ve Suriye Masada

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarette, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze’deki insani kriz, Suriye’deki gelişmeler ve bölgesel konular ele alınacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Bakan Fidan'ın yapacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki durum, Suriye'deki gelişmeler ve diğer bölgesel konular ele alınacak.

Görüşmelerde, Gazze'de yaşanan insani felaket karşısında, sahadaki önceliğin ateşkesin yeniden tesis edilmesi ve insani yardımların kesintisiz bir biçimde ulaştırılması olduğu vurgulanacak.

Fidan, Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması için İsrail üzerindeki baskının artırılması gerektiğini, Türkiye'nin, Filistinlileri anavatanlarından zorla göç ettirmeye yönelik her türlü girişimin karşısında durduğunu yineleyecek.

Bakan Fidan, uluslararası toplumun İsrail'in, Suriye topraklarına yönelik devam eden saldırılar karşısında caydırıcı adımlar atması gerektiğini vurgulayacak ve Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini teyit edecek.

Fidan, Suriye'de halkın yaşam koşullarını ağırlaştıran ve kalkınma çabalarını sekteye uğratan yaptırımların kaldırılmasının önemine dikkati çekecek.

Toplantıda Türkiye ve BAE'nin bölgede barış ile istikrarın sağlanması için atabilecekleri ortak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunması da öngörülüyor.

Bakan Fidan, BAE'yi en son 24-25 Aralık 2024'te ziyaret etmişti.

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