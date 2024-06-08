Hakan Fidan’dan BM’ye sert tepki

D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi, Filistin'e destek amacıyla olağanüstü olarak İstanbul'da toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen toplantıya, üye ülkelerin bakanları, bakan yardımcıları ve genel sekreterleri katıldı.

DESTEK ÇAĞRISI

Toplantıya başkanlık eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konseyin barış, diyalog, iş birliği, adalet, eşitlik ve demokrasi ilkeleri doğrultusunda Filistin’e desteğini güçlü bir şekilde ifade etti. Fidan, konsey dışındaki ülkelere de Filistin’i tanımaları ve destek vermeleri çağrısında bulundu.

“İNSANLIK İÇİN BİR UTANÇ”

Fidan, "İsrail'in savaşı tırmandırma çabaları, bölgedeki kardeşlerimizin tehdit altında yaşamalarına neden oluyor. Mısır sınırındaki olaylar, Lübnan'ın hedef alınması ve Suriye'deki İran Konsolosluğu'na yapılan saldırılar, bölgesel taşma etkisinin sonuçlarıdır. D-8, İsrail saldırısına karşı dayanışmamızı göstermek için önemli bir platformdur ve bu, kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermektedir. Ayrıca, Mısır’ın Gazze’ye insani yardımın girişindeki inanılmaz rolünü tebrik ediyoruz. İsrail, uluslararası hukuk çerçevesinde ardı ardına suçlar işlemektedir. Gazze'deki durum insanlık için bir utançtır. Gazze'nin yanında durmak ve bu zorbalığa direnmek hepimizin görevidir. İşgal, ilhak ve yasa dışı yerleşimlere karşı durmak zorundayız" dedi.

“BİR GÜN HESAP VERECEK”

Fidan, "D-8 ülkeleri olarak Filistin'in yanındayız ve arkasındayız. Bugünkü toplantımız, bu taahhütlerin tekrarlanması için bir fırsattır. Filistin halkının haklarını güvence altına almak için çalışıyoruz. Gazze'deki katliamı gerçekleştirenler bir gün hesap verecek. Filistin'in barışçıl geleceğini destekleyenler kazanacak. Biz, iki devletli ve bağımsız, 1967 sınırları içerisinde Doğu Kudüs başkenti olan bir Filistin devletini desteklemeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 148 ülke Filistin Devleti'ni tanıdı. İspanya, Norveç, İrlanda ve Slovenya gibi ülkeler bu tarihi adaletsizliğe karşı durdu. Eminim ki geri kalan ülkeler de bunu takip edecek. Filistin, Birleşmiş Milletler'e tam üye olacak ve biz diğer ülkelere Filistin Devleti'ni tanımaları çağrısında bulunuyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu çağrıyı dikkate almalı ve bir ülkenin esiri olmaktan çıkmalıdır" şeklinde konuştu.