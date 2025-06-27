Hakan Fidan'dan çarpıcı açıklamalar!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber yayınında gündeme yönelik kritik açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız ile Trump'ın görüşmesi planlanan bir görüşmeydi. İki lider de sürekli bir görüşme alışverişindeydi. Bunun bir devamı olarak bir an evvel iki lider birebir temasa ihtiyaç duyduklarını belirtti. NATO zirvesindeki görüşmede başta Gazze konusu olmak üzere, İran-İsrail gerilimi, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı. Oldukça yapıcı bir görüşme oldu.

NATO ZİRVESİ'NDE HANGİ KONULAR GÜNDEMDEYDİ?

Önümüzdeki 10 yıl içerisinde NATO üyelerinin harcamalarını yüzde 5'e çıkarılması konusunda anlaşmaya varıldı. Uluslararası güvenlikle alakalı dengeleri biraz da değiştirecek. İlk defa Ukrayna zirvede yer almadı. Bu sefer tek oturumlu bir zirve oldu. Önceki NATO zirvelerinde birkaç oturum olurdu ve 2 gün sürerdi. Bu sefer tek oturumla sadece üye ülkelerin meseleleri konuşuldu. NATO'da Cumhurbaşkanımızın liderliği tartışılmaz.

Avrupalı ülkelerin birçoğu İsrail lehine bir ateşkes istemiyordu, artık durumun katlanılamayacak bir seviyeye geldiğini onlar da görüyorlar. 2026 NATO Zirvesi Türkiye'de yapılacak. Ankara ya da İstanbul'da olması konusunda Cumhurbaşkanımız değerlendirecek.

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMASI

İsrail'in İran'a saldırması, İran'ın meşru müdafaa konusuna gelmesine itti. Netanyahu, kendi ikbali için bölgeyi ateşe atmaktan çekinmiyor. İsrail, İran'ın nükleerini yok edecek güçte değil. 12 günde bu savaş şimdilik noktalandı ama nükleer kapasitenin yok edildiği var sayılarak yapılan bir anlaşma var. Şu anda bir sessizlik süreci var bunun daha kalıcı hale getirilmesi için İran ile ABD arasında bir anlaşma yapılması gerekiyor.

İsrail ile İran arasındaki cereyan eden sürecin yalnızca bir ayağını nükleer oluşturuyor. ABD'nin askeri harekatıyla İran nükleer tesislerinin zarar aldığı aşikar. Burada artık nükleer programa indirilmiş bir darbeden söz edebiliriz. Balistik füze ve vekil unsurların varlığı üzerinden de saldırıya yönelik bir davranış olabilir.



‘’İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRDIĞI GECE BİR TELEFON RUBİO'DAN BİR TELEFON ALDIK’’

Cumhurbaşkanımız her iki tarafa da "Biz bu konuda üzerimize düşen her türlü rolü oynamaya hazırız" mesajı verdi. Bundan hareketle diğer aktörlerin de bundan istifade edeceğini düşünüyorum. Umman'da aktive edilen sürecin yeniden başlatılması konusunda bir duyum var. ABD ile İran bir yerde buluşabilirler. Bunları ortaya buluşturacak ve zamana yayacak bir takım fikirler sunduk. Temel mesele, Amerikalıların İran'da hiçbir nükleer zenginleştirme işleminin olmaması, İran da barışçıl nükleerin bir hak olduğunu savunuyor.

İsrail'in İran'a saldırdığı gece bir telefon Rubio'dan bir telefon aldık. Belli konular konuşuldu. Amerikalılar bu saldırıda bir rolü olmadıklarını, İran'ın saldırmamasını gerektiğini güvenlik konusunda duydukları endişelerini dile getirdi."