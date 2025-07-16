Hakan Fidan'dan dikkat çeken İsrail - Şam açıklaması!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hakan Fidan'dan dikkat çeken İsrail - Şam açıklaması!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Şam'a gerçekleştirdiği saldırılar hakkında "Önümüzdeki 3-4 saat içinde bir sessizlik ve ateşkes sürecine gireceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad Şeybani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail'in Suriye'nin güneyine ve başkent Şam'a yaptığı hava saldırılarını "endişe verici" olarak nitelendirdi.

Dışişleri kaynaklarına göre Bakan Fidan, saldırıların sadece Suriye'nin iç barışını değil, bölgesel güvenlik dengelerini de tehdit ettiğini vurguladı. Fidan, Suriye'de istikrarın sağlanması adına tüm tarafların yapıcı adımlar atması gerektiğini ifade etti.

“ÖNÜMÜZDEKİ 3-4 SAAT İÇİNDE BİR SESSİZLİK VE ATEŞKES SÜRECİNE GİRECEĞİZ”

Görüşmeden sonra New York'taki Türkevi’nde açıklama yapan Fidan, “Önümüzdeki 3-4 saat içinde bir sessizlik ve ateşkes sürecine gireceğiz” diyerek bölgede tansiyonun düşürülmesi yönünde çabaların sürdüğünü ifade etti.

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