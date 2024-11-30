Hakan Fidan'dan Halep açıklaması: Türkiye'ye yeni bir göç dalgası gelir mi?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT'nin bu yıl 8'incisini düzenlediği TRT World Forum 2024'te "Savaş ve Düzen: Değişen Dünya'da Jeopolitik Değişimlere Yön Vermek" başlıklı oturumun açılışında açıklamalarda bulundu.

Uluslararası sistemin politik, askeri, ekonomik ve çevresel zorluklar getirdiğini belirten Fidan, bu zorluklar için kritik jeopolitik bir dönemden geçildiğini aktardı.

"TÜRKİYE MÜDAHİL DEĞİL"

Gittikçe daha derinleşen bir kutuplaşma görüldüğünü söyleyen Bakan Fidan, "Burada sistem bizi buna itiyor, bu da yeni müttefiklere itiyor. Bunun sonucu olarak, uluslararası güvenlik mimarisi gittikçe zayıflıyor" dedi.

Suriye'de Heyet Tahrir eş-Şam'ın liderliğindeki silahlı güçler ile Suriye ordusu arasındaki çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, "Halep’te yaşanan çatışmalara Türkiye müdahil değil. Tedbirler alınıyor" ifadesini kullandı.

Fidan, "Yeni bir göç dalgasını tetikleyecek hiçbir aksiyona girişmeyiz" dedi.