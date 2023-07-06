Hakan Fidan'dan İsveç mesajı

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında NATO üyeliğine yönelik kurulan Daimi Ortak Mekanizma’nın 5. toplantısı, Brüksel’deki NATO Karargahında gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kritik zirve sonrası düzenlediği basın toplantısında, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan açıklamasında, "Bugünkü toplantıda İsveç'in NATO'ya katılım sürecini ele aldık. İsveç mevzuat değişikliği anlamında adımlar attı ancak mevzuatdeğişikliği yetmez. İsveç'in terörle mücadelede sağlam tavır benimsemesi şart. İsveç'in Türkiye için güvenli bir müttefik olduğunu bilmemiz gerekiyor. Kurban bayramımızın ilk gününde kutsal kitabımıza düzenlenen saldırıyı asla göz ardı edemeyiz. Terör örgütlerinin ekmeğine yağ süren bir ülkenin terörle ile nasıl mücadele edeceği tartışmaya açıktır. Yapılacak şey bellidir, 3'lü muhtırada sözü verilen maddelerin yerine getirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.