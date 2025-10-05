Hakan Fidan'dan olay olacak açıklamalar!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD'de yaptığı, "ABD Kongresi motor lisansını onaylamadan KAAN üretime başlayamayacak" açıklaması Türkiye gündemine oturmuştu.

Yerli ve Milli denilerek ifade eden KAAN'ın motorunun ABD'den geliyor olması da ayrı bir tartışma nedeni olmuş, bu konu Erdoğan'a yeni yasama yılı resepsiyonunda doğrudan iki defa sorulmuş ancak yanıtını bulamamıştı. Hakan Fidan KAAN'ın üretimine neyin engel olduğunu açıkladı

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Fidan günler süren sessizliğini TRT'ye bozdu. Katıldığı yayında açıklamalarda bulunan Hakan Fidan, "Türkiye'ye yapılan açık ve örtülü kısıtlamalar ve yaptırımlar var, diplomatik olarak giderilmesi gereken. Şimdi arkadaşlara dedim ki ben: "Türkiye'ye yönelik açık ve kapalı savunma alanında ne yaptırımlarımız var? Savunma Sanayii Başkanlığımızın bize verdiği ne listeler ve hangi ülkeler var? Kilit firmalarımızın ürettiği kilit ürünlerin kısıtlamada olduğu nereler var? Hava Kuvvetlerimizin kullandığı hangi mühimmatlarda sıkıntılar var? Deniz Kuvvetlerimizin kullandığı hangisinde var?" ifadesini kullandı.

DİREKT ABD YA DA KAAN DEMEDİ AMA...

Fidan sözlerinin devamında 2 senedir yaptırımları kaldırmaya çalıştıklarını, bu kapsamda Kanada'dan, Hollanda'dan, Norveç ve Belçika'dan bir takım yaptırımların kaldırıldığını açıkladı. Almanya ve ABD'den yaptırımların da bir kısmının kalktığını bir kısmının da durduğunu ifade eden Fidan, sözlerinin devamında ülke ismi vermeden olumsuz senaryoda atacağı adımı açıkladı.

Fidan, kendilerinin bu yaptırımları kaldırmaya çalışırken karşı tarafın mantıklı bir izahat getirmemesi halinde milli güvenlik gereği başka yerden satın alınması yolunu işaret etti. Fidan ülke ve yaptırım ismini vermese de akıllara doğrudan ABD ve KAAN geldi. Fidan'ın o açıklaması şu şekilde oldu:

Şimdi bu benim görevim, bu yaptırımları kaldırmak. İlgili kurumlarımızdan böyle bir talep geldiği sürece bu yaptırımların kaldırılmasıyla alakalı, ben bunu kaldırılmakla yükümlüyüm.

Ha ben bunu kaldırmaya uğraşırken karşı taraf herhangi bir sebepten dolayı bana mantıklı bir izah getiremezse ve konuyu ilerletemezsek benim milli güvenliğim bunu başka yerden almayı gerektirir. Ve bu muhatabın bunu bilmesi lazım.

Bak ben senden bunu almak istiyorum fakat sen bunu vermezsen benim başka alternatiflerim de olacak.

Buradan başta açık ve şeffaf koyalım. Bu yüksek devlet konularıdır. Şimdi bu tartışmayı buradan alıp başka bir alana taşımak gerçekten garip, garip.