Hakan Fidan'dan Suriye açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Büyükelçiler Konferansı'nda konuşma gerçekleştirdi. Fidan Suriye'de yaşanan gelişmelere "Bizlere umut ışığı olmuştur" derken, Suriyelilerin güvenli geri dönüş için çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

FİDAN: BİZLERE UMUT IŞIĞI OLMUŞTUR

Fidan, Suriye'de Esad rejiminin düşmesinin ardından gelişmelere dair "Bizlere umut ışığı olmuştur. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası aktörlerin Suriye halkına el uzatıp kapsayıcı bir yönetimin oluşturulmasına destek vermesini bekliyoruz. Suriye'de kalıcı çözüm ile barış ve istikrarın ancak ulusal uzlaşı ile sağlanabileceğini en başından beri bildiğiniz gibi söylemekteydik." dedi.

"YENİ BİR DÖNEM BAŞLAMIŞTIR"

"Suriye'de yeni bir dönem başlamıştır" diyen Fidan, artık ileriye odaklanmak gerekmektiğinin altını çizdi. Fidan, "Bundan sonraki süreçte farklı etnik ve dini grupların kapsayıcı bir yönetim anlayışı ve barış içerisinde yaşadığı bir Suriye'yi arzu ediyoruz. Komşularıyla iyi ilişkileri sahip olacak, bölgesine barış ve istikrar katacak yeni bir Suriye görmek istiyoruz. Bunun için gereken desteği vermeye hazırız. Bu amaçla bölgesel aktörler başta olmak üzere tüm taraflarla gerekli diyaloğu ve eşgüdümü sürdürmekteyiz." şeklinde konuştu.

"GÜVENLİ GERİ DÖNÜŞ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Türkiye'nin Suriye'nin refah ve istikrarının sağlanması için üstüne düşenleri yapacaklarını söyleyen Fidan, "Zor günlerinde Suriyelilerin yanında olan Türkiye Şam'da açılan yeni sayfada da yanlarında olacaktır. Suriye'nin yeniden imarı için çalışmaları sürdüreceğiz. Herkes Suriyelileri terk ettiğinde Türkiye yanlarında durdu. Güvenli geri dönüş için çalışacağız." ifadelerini kullandı.