Hakan Fidan'dan Suriye'de entegre tepkisi: Oyunbozan durumunda

Beşar Esad yönetimin devrilmesi sonucu ile yönetime gelen HTŞ liderliğindeki gruplar Suriye'de istikrar sağlamaya çalışıyor. Ülkenin önemli sorunlarından biri de Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kürt güçlerinin entegresi konusu.

HTŞ lideri Ahmed Şara ve kuzeydeki Kürt grupların yönetimi olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Abdi, ülke yönetiminde birlikte hareket etme üzerine anlaşmıştı. Ancak süreç istenildiği gibi ilerlemedi. SDG, geçici hükümet olarak da adlandırılan HTŞ yönetimine, anlaşmazlıklar üzerine entegre olmayacağı yönünde açıklamalar yaptı.

Suriye'deki gelimeleri değerlendiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dikkat çeken uyarılar yaptı.

"YPG OYUN BOZAN DURUMUNDA"

Bakan Fidan, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan ve SDG'nin milis gücü olarak bilinen YPG'ye yönelik yaptığı açıklamada "YPG'nin bir türlü sisteme uyum sağlamamadaki gösterdiği tutum, işlerin Suriye'deki insanların istediği gibi gitmesini zorlaştırıyor. YPG oyun bozan durumunda" ifadelerini kullandı.

Fidan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Bu karanlık tablonun en büyük aktörlerinden biri İsrail olmuş durumda.

Yeni Suriye bütün halkların, inanışların, kültürlerin muhafaza edildiği, bir arada yaşayabildiği bir Suriye olmalı. Türkiye olarak bu yönde telkinlerimizi yapıyoruz.

Yeni dönemde YPG, SDG tarafından çok fazla bir açıklama yapıldığını görüyoruz. Maalesef buna baktığımız zaman şöyle bir tablo çıkıyor. Biz 10 Mart Mutabakatı'nı bu şekilde okumuyoruz. O anlaşmada yazılan maddeler için bizi bağlamıyor, Türkiye'de yürüyen süreç de bizi ilgilendirmiyor gibi ifadeler var."