Hakan Fidan’ın dili DEM’i rahatsız etti!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Suriye’deki anlaşmazlığa dair, “YPG oyun bozan durumunda” ifadelerini kullanmıştı. Açılım tiyatrosunun devam ettiği bugünlerde bu açıklamanın gelmesine ise DEM Parti’den sert ayarlarla karşılık gelmeye devam ediyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Ama Hakan Bey yanılıyor. Umarız tez vakitte gözlerini açar, hakikati görür ve çözüme hizmet eden bir dil kullanır" demişti. Bu sefer tepki DEM Partili vekil Ayşegül Doğan’dan geldi. Doğan, “Hakan Fidan'ın dili üzülerek belirtmeliyiz ki sürecin ritmine de tonuna da uygun değil. Sürece uygun bir dil kullanmıyor Dışişleri Bakanı. Sürecin başından bu yana lütfen Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına bakınız. Kullandığı dile, sürekli tehditkar yaklaşımına...” ifadelerini kullandı.

FİDAN’IN AÇIKLAMALARI SORULDU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın önceki gün Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile yaptığı ortak basın toplantısında, "YPG yönetimine çağrım; Şam yönetimi ile olumlu bir angajmana girsinler, Suriye'nin geleceğini beraber inşa etmek için ellerinden geleni yapsınlar, dünyadan topladıkları bir ton teröristle kendilerini tehdit olmaktan çıkarsınlar" sözleri DEM Partili vekil Ayşegül Doğan’a soruldu.

DEM’Lİ VEKİL SÜREÇ KARŞITI İLAN ETTİ

Doğan ise Fidan’ı süreç karşıtı ilan ederek, “Hakan Fidan'ın dili üzülerek belirtmeliyiz ki sürecin ritmine de tonuna da uygun değil. Sürece uygun bir dil kullanmıyor Dışişleri Bakanı. Sürecin başından bu yana lütfen Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına bakınız. Kullandığı dile, sürekli tehditkar yaklaşımına... Özellikle Suriye meselesinde aldığı pozisyona, koyduğu mesafeye, kimlerle nasıl bir yakınlık kurduğuna... Ortak basın toplantısında kullandığı dile de dikkat çekerim” dedi. Doğan, "Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan da ifade etti. "Dışişleri Bakanı Fidan'ın bildiğim kadarıyla Suriye Kabinesi'nde yer almıyor" ifadelerini kullandı.

SURİYE İLE SDG ARASINDA ANLAŞMAZLIK

Beşar Esad yönetimin devrilmesi sonucu ile yönetime gelen HTŞ liderliğindeki gruplar Suriye'de istikrar sağlamayı hedefliyor. Ülkenin önemli sorunlarından biri de Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kürt güçlerinin entegresi oldu. HTŞ lideri Ahmed Şara ve kuzeydeki terör örgütü Kürt grupların yönetimi olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) sözde sözcüsü Mazlum Abdi, ülke yönetiminde birlikte hareket etme üzerine anlaşmıştı. Ancak süreç istenildiği gibi ilerlemedi. SDG, geçici hükümet olarak da adlandırılan HTŞ yönetimine, anlaşmazlıklar üzerine entegre olmayacağı yönünde açıklamalar gelmişti.

AÇILIM SAHNESİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından başlatılan açılım tiyatrosunda bebek katili Öcalan’ın fesih çağrısı perdesi, terör örgütü PKK’nın fesih kararı perdesi ve son olarak teröristlerin silahları yakması ile devam ediyor. Meclis’te ise açılım tiyatrosunun siyasi partilerce görüşmeleri gerçekleştiriliyor.