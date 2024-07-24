Hakan Fidan'ın tehdidi Talabani'nin aklını başına getirdi. PKK yüzünden Barzani ve Türkiye'yle savaşmayacağım

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği harekat son sürat devam ederken, Talabani cephesinde dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor.

Terörle mücadelede Metina merkezli olmak üzere PKK'nın kendini çok hakim gördüğü bir coğrafyada derinliği olan bir güvenlik alanı oluşturmak ve bu alanı oluştururken izlenen rotaların çok önemli ve bu yönden baktığınız zaman gerçekten üzerinde durması gereken bir olay olduğunun altını çizen gazeteci Ardan Zentürk “Bu gelişme çerçevesinde baktığımız zaman kendini hayli rahat hisseden bir Barzani siyasi hareketi ve özellikle Metina gibi çok zorlu bir coğrafyanın Türk Silahlı Kuvvetleri’nin net ve belirleyici bir kontrolüne geçmiş olmasından sonra Süleymaniye'deki Talabani grubunun ciddi bir baskı altında kaldığını görüyoruz” diye konuştu.

Bölgenin uzman gazetecisi Levent Kemal’in güzel bir derleme yaptığını ve yorumlarını bu bilgiler üzerine kurduğunu belirten “Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinden sergilemekte olduğu baskılama, bir ana unsuru bizim açımızdan ortadan kaldırmak üzere. Hayır! Bu PKK değil. Bu Talabani de değil. Hayır, onların kalkması için çok yoğun başka işler olması lazım” iddiasında bulundu.

Söz konusu ettiği ana unsurun ABD'nin gözetiminde geçtiğimiz oluşan PKK-Talabani İttifakı olduğunu savunan Zentürk “Onları ciddi şekilde yerin altına doğru itiyoruz yani öldürmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Hakan Fidan’ın liderliğinde Barzani ile gerçekleştirilen bütün Irak görüşmelerinde net bir şekilde uyarı verdiğimizi belirten gazeteci, Fidan’ın “Ben kendimi korumak zorundayımö Yarın bir gün başlarsam kendimi korumak zorunda olduğum harekatlara, sakın ağlama” mealinde konuştuğunu ve bütün bu baskılamalar neticesinde Talabani’nin gerekli mesajı aldığını belirtti.

Zentürk ayrıca Türkiye Irak'ın kuzeyinden başlattığı harekat zincirleriyle Süleymaniye'ye doğru yöneldiğini bildirdi. Süleymaniye'nin şu anda PKK'nın elit kadrolarının eğitim merkezi olduğunu, lider kadrosundan çok sayıda kişinin orada ikamet ettiğinin altını çizen Zentük,“Türkiye'nin böyle bir coğrafyada sessiz kalması düşünülebilir mi?” dedi.

Ardan Zentürk videonun devamında Bafel Talebani hakkında Londra'ya kaçtığı söylentilerinin yalanlandığını, Irak Güvenlik Konseyi ilgili makamlarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak topraklarındaki Harekatı ile ilgili uzun toplantılar yapmak için Irak’ta kaldığını söyledi. Zentürk açıklamalarına şöyle devam etti.

"PKK İÇİN TÜRKİYE İLE SAVAŞMAYACAĞIZ!"

Levent Kemal'e göre baskılamamız Süleymaniye’nin içinde kendine yol buluyor. Şöyle baktığınız zaman esasında akıllı bir Süleymaniye, Kürdistan Yurtsever Birliği lider kadrosunun “Ya arkadaş benim ne işime, ne gücüme? Bu Amerikalıların dolduruşuna gelmişiz. İran oradan bizi fışfışlıyor. Biz Türkiye gibi bir devletle niye biz PKK'lılar yüzünden bu şekilde çatışmak zorundayız” diyor.

Bakın bir yıl içinde Süleymaniye'de 15 PKK üst düzey yetkilisi Silahlı Kuvvetlerin Milli İstihbarat Teşkilatı ortak harekatıyla etkisiz hale getirilmiş. Bunların içinde belki de bu olayların içinde birtakım Talabani'nin üst düzey yetkilileri de gitmiş olabilir, bilemeyiz, bilemem, ben bilemem en azından ama yani “Böyle bir risk almaya değer mi? Türkiye gibi bir devleti kendi topraklarında bu hale getirmeye değer mi?” diye soran çok var. Bunların başında Lahur Talabani var.

Lahur Talabani, Kürdistan yurtseverler Birliği bileşeni bir şahıs. Yanılmıyorsam Ocak ayında “Artık bu saçmalığa daha fazla dayanamıyorum” dedi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden Talabani soyadıyla ayrıldı. Halk Cephesi diye bir yeni parti kurdu. Bu partinin yaklaşımı “Ben Irak'ın kuzeyindeki Barzani kontrollü her bir yönetimle iyi ilişki kuracağı. Türkiye ile iyi ilişki kuracağım.” diyor. Gördüğüm kadarıyla çatlama başlamış durumda.

Çünkü herkes sonuç itibariyle yaşamak istiyor, yaşamak istiyor derken kaliteli yaşamak istiyor: savaşmadan ve herhangi bir unsurla birbirine girmeden çoluğunu çocuğunu büyütmek isteyen insanlar var her coğrafyada. İşin ilginç yanı, Kubat Talabani, biliyorsunuz Bafer’in kardeşi. Bir dönem Amerika'da işte temsilcilikler falan yapmıştı babası sağken. Şu anda da Süleymaniye'nin temsilcisi olarak şey hükümetinde Başbakan Yardımcısı. Diyormuş ki o da “Ya biz niye bunları giriyoruz. Bu çok ağır bir risk" ve en önemlisi yine Levent Kemal'e göre Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi'nin peşmerge güçleri, Lahur Talabani’yi yani Halk Cephesi’ni destekliyor. Diyor ki “Ben PKK yüzünden Barzani ile de Türkiye ile de savaşmayacağım!”

İBRE TÜRKİYE'NİN LEHİNE DÖNÜYOR

Milli İstihbarat Teşkilatı, Baffel’e gereken mesajı dolaylı yani doğrudan değil dolaylı olarak yöneltmiş ve demiş ki “Bir an önce artık bu işten sıyrıl” O da direkt olarak bizimle bir görüşme istiyormuş, onu da kabul etmiyoruz.

PKK ile Amerikalıların şemsiyesi altında ta Hasekilere kadar gidip fotoğraf verip Amerikalı generali de yanına alarak bir tür ittifak kurmuş bir şahısla doğrudan görüşmenin bir alemi yok. Aracılar vasıtasıyla gereken görüşme yapılmalıdır.

Anladığım kadarıyla Irak'ın kuzeyinde ve o bölgede şu anda ibre Türkiye'nin lehine dönmek üzere. Bakacağız bunu net bir cümle olarak kabul etmeyin Ben biliyorsunuz pimpirikli bir gazeteciyim Yani netleşmeden net olarak söylemem.