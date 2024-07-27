Hakan Kara Merkez Bankası'nın dolar planını açıkladı. Faiz indirimi için bunu yapacaklar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hakan Kara Merkez Bankası'nın dolar planını açıkladı. Faiz indirimi için bunu yapacaklar

Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara, Merkez Bankası'nın son faiz planını açıkladı.

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