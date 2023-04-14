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Hakan Karahan oğlunun düğününe neden gitmediğini açıkladı

Hakan Karahan, oğlu Kaan Duruman'ın Sibel Öztek ile düğününe gidememişti. Ünlü oyuncu, düğüne neden gidemediğini açıkladı. 

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 14:04
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Hakan Karahan oğlunun düğününe neden gitmediğini ilk kez anlattı

Hakan Karahan oğlunun düğününe neden gitmediğini açıkladı
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Editör: Osmancan EROK

Hakan Karahan, Etiler Akmerkez'de görüntülendi. Karahan'ın, Gamze Duruman ile evliliğinden olan müzisyen oğlu Kaan Duruman, kendisi gibi Los Angeles'ta yaşayan Ahmet-Dolores Öztek çiftinin kızları Sibel Öztek ile geçen hafta Los Angeles'ta evlenmişti. Karahan ise düğüne gidememişti.

Çıkan haberler Karahan’ın uçak korkusundan dolayı düğüne katılmadığıydı. Bunu soran basın mensuplarına Karahan “63 yaşındaki adam uçaktan mı korkar? Üniversiteyi orada okudum. Avrupa’da çalıştım bankalarda hep. Neden korkayım uçaktan. Böyle saçma haber mi olur? Hem 3 senedir beraberler. Zaten biliyorum ilişkilerini. Hep irtibat halindeyiz. Düğünü de zaten baba yapar. Düğüne gidecek vaktim olmadığı için, iş görüşmelerim olduğu için gidemedim" dedi.

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