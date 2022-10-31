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Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş açıklamalarda bulundu. ''Taraftar desteğine ihtiyacımız var''

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 3-1 yenilen Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 23:19
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Hakan Keleş: Taraftar desteğine ihtiyacımız var

Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş açıklamalarda bulundu. ''Taraftar desteğine ihtiyacımız var''
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Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hakan Keleş, "Maç öncesi planımız ilk yarıda rakibimiz için alanları daraltmaktı. Çünkü çok iyi pas yapan, hareketli oynayan ve geniş alanda etkili bir takımdı. Kendi sahamıza çekilsek de çok fazla hücuma çıkamadık. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Rakibe de ilk yarıda çok fazla pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Sonra yediğimiz gol biraz dengemizi bozdu ama ikinci yarı riskleri aldık, önde oynamaya başladık. Yakaladığımız pozisyonlar var. Rakibimizin kaliteli ayakları var. Kadro kalitesi olarak bizden çok farklılar. Kötü bir gidişatımız var, düzeltmek bizim elimizde." ifadelerini kullandı.

"Kulübümüzün durumundan kaynaklı çok fazla destek alamıyoruz." ifadelerini kullanan Keleş, "Bu kötü günlerde önümüzde İstanbulspor maçı var. O bize ilaç olabilir. Camiamızın birleşmesi, seyircimizin desteğiyle alacağımız 3 puan ilerisi için bize umut vadedecek. Buralara çok kolay gelmedik. Geçen sene de zor günler yaşamıştık. Camia olarak birleşmemiz gerekiyor. İnşallah İstanbulspor maçı var, bizler için çok önemli. O maçı kazanıp rahatlamak istiyoruz. Başakşehir'e bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz." şeklinde konuştu.

Hakan Keleş, taraftarların gösterdiği tepki hakkında gelen bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Taraftar iyi günde de kötü günde de takımının yanında olmalı. Biraz sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Sonuçta taraftar desteğine ihtiyacımız var. Diğer rakiplerimiz inanılmaz taraftar desteğiyle oynuyor, bizim de böyle olmalı. Deplasmandan puanlar getiriyoruz ama iç sahadaki MKE Ankaragücü maçının istediğimiz gibi sonuçlanmaması planları bozdu. İstanbulspor maçında olmazsa olmazlarımızdan iç saha desteğini iyi kullanmamız ve takımımızın taraftar desteğini görmesi gerekiyor. Buralara kolay gelmedik, kolay da kaybetmeyeceğiz. Maddi olarak fazla destek görmeyen bir kulübüz. Taraftarlarımızın kötü günde de takımımızın yanında olacağına inanıyorum."

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﻿Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş açıklamalarda bulundu. ''Taraftar desteğine ihtiyacımız var''
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﻿Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş açıklamalarda bulundu. ''Taraftar desteğine ihtiyacımız var''
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