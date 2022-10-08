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Giresunspor'un hocası Hakan Keleş'ten flaş itiraf

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Beşiktaş maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 23:48
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Hakan Keleş'ten çarpıcı açıklama

Giresunspor'un hocası Hakan Keleş'ten flaş itiraf
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Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, Beşiktaş maçından sonra "Kaybettiğimiz için üzgünüz ama kazanacak da bir futbol oynadığımızı düşünmüyorum." dedi.

Kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade eden Keleş, şu değerlendirmede bulundu:

"Ama kazanacak da bir futbol oynadığımızı düşünmüyorum. Özellikle ilk yarı kötü bir oyun sergiledik. Bunun da biraz zeminden kaynaklandığını düşünüyorum. Rakip de çok zeminden şikayet etti. Biz daha iyi pas yapan bir takımız. Pas hataları biraz problem yarattı. Geriden oyun kurarken zorluklar çektik. Rakibin ön baskıları da bizi biraz zorladı. Onun için ilk yarı sorunlar yaşadık."

Keleş, ikinci yarı biraz daha derli toplu oyun ortaya koyduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Daha istekli, arzulu ve coşkuluyduk. Attığımız bir gol ofsayt gerekçesiyle verilmedi, çizginin biraz hatalı olduğunu görüyorum. İnanacağız, güveneceğiz. Berabere kalsaydık bizim için moral olacaktı. Kazanacak bir oyun sergilemedik. Biz daha iyi şeyler yapacağız. Taraftarımızı üzdüğümüz için üzgünüz. Berabere bitirebileceğimiz bir maçtı."

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Ata Türkmen
9.10.2022 00:04
Kibar insanın hali bir başka oluyor. Giresunspor camiası sizi seviyor Hakan Hocam. İyiki Varsın diyeceğim, fakat VAR 1 Puanımızı çaldı, hırsız benzetmesi gibi olur. İyi İnsansın vesselam.  
 
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