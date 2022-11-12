Hakan Keleş Fenerbahçe galibiyetinin sırrını açıkladı

Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe'yi İstanbul'da 2-1 yendikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Keleş, maçın net favorisinin Fenerbahçe olduğunu, kendilerinin ise sürpriz yapmak için sahaya çıktıklarını ve bunu başardıklarını dile getirdi.

Fenerbahçe deplasmanına kazanarak geldiklerini ve deplasmanlarda genel olarak kötü oynamadıklarına dikkati çeken Keleş, "Buna rağmen sadece Galatasaray galibiyetimiz vardı. Maçın net favorisi Fenerbahçe'ydi, biz sürpriz yapma amacındaydık. Maça iyi başladık ama penaltı golüyle geri düştük. Rakibin eksik kalması daha iyi oynamamıza sebebiyet verdi." dedi.

Rakip oyuncunun kırmızı kart görmesinin ardından oyunu ele aldıklarını ve galibiyeti çok istediklerini vurgulayan Keleş, "Oyuncularımız müthiş bir performans gösterdi, teşekkür ediyorum onlara. Maçın genelinde kazanmak istedik ama iyi başlayamadık. Sonradan oyun bize döndü, mutluyuz. Bizim için moral oldu. Altın değerinde bir 3 puan aldık. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. İlerisi adına camiamıza bir moral olmuştur." diye konuştu.