Hakan Kutlu "1.Lig hakemi Şampiyonlar Ligi hakeminin kararına uymuyor"

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Erzurumspor FK, Ankara'da karşılaştığı Pendikspor'a 4-2 mağlup oldu.

Müsabakanın ardından değerlendirmelerde bulunan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Çok iyi başladığımız ve 2-0'lık skor üstünlüğü aldığımız bir maç. Gördüğümüz kırmızı kart belki de hakemin maç boyunca vermiş olduğu tek doğru karardı ki ondan önce vermiş olduğu faul pozisyonu da hatalıydı. Zaten golleri bireysel hatalardan yedik. Bireysel hatalardan yediğimiz gollerdeki fauller de çok tartışmalı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 85 dakikadan fazla 10 kişi oynadılar ama üst düzey bir mücadele örneği sergilediler. İçinde bulunduğumuz şartlara çok değinmeyeceğim, inşallah kulübümüz gerekli açıklamaları yapar.

"ONLAR ÜSTÜMÜZE BASIYORLAR"

Çünkü ben 3 yıldır Erzurumspor'dayım, bu 3 yıl içinde çok zor günler yaşadık. Ama biz kuvvetlendikçe, bazı hedefler koydukça üstümüze bastılar. Bugün de öyle bir şey yaşadık. Bana göre 10 kişi 85-90 dakika oynayıp 3-3'ü yakaladılar. Son golü saymıyorum zaten. O artık maçın bitiminde verdiğimiz bir pozisyon. Normal şartlarda o pozisyonu vermezdik. Bir sürü hakem hataları yaşadık. En büyük felaketi de bugün yaşadık diyebilirim. Onlar üstümüze basmaya çalıştıkça biz hedefimize varacağız.

"BU GÜCÜ NEREDEN ALIYORLAR"

Tek merak ettiğim, bu gücü nereden alıyorlar, nasıl böyle maç yönetebiliyorlar? Türkiye'nin en elit hakemlerinden biri VAR'da net penaltı olduğunu söylüyor. 1. Lig'de maç yöneten hakem, Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten hakemin kararına uymuyor. Enteresan. VAR'a gittiğinde pozisyonu vermeyeceğini biliyordum. Başarılı olduğunu zannediyor ama dediğim gibi Erzurumspor'u hedeflediğimiz yere getireceğiz" ifadelerini kullandı.