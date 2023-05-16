Hakan Kutlu: Hepsine helal olsun

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Altınordu deplasmanından galibiyetle ayrıldıklarını dile getirerek, son bir görevleri daha kaldığını dile getirdi.

"HEPSİNE HELAL OLSUN"

Erzurumspor tarihindeki en önemli oyuncu grubuyla mücadele ettiklerini belirten Kutlu, "Herkesin büyük emeği var ama en büyük pay karakterli futbolcu grubunda. Maçtan önce ne alacaklarını ne de primleri sordular. Hepsine helal olsun" diye konuştu.



"ERKEN HAVLU ATABİLİRDİK"

Altınordu karşısında sergiledikleri oyunla ilgili çok konuşmayacağını belirten Hakan Kutlu, "Bizim futbolcularımız daha fazla istedi, onlar da çok istedi ama kazanmayı bildik. Çok kritik maçı nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynadık. Geçen hafta hak etmediğimiz bir yenilgi almıştık. Bugün Altınordu kazansa ben, 'hak ettiler' derdim. İç saha maçlarımızı Rize, İstanbul, Bursa gibi şehirlerde oynamak zorunda kaldık. Futbolcular bir antrenman bile bırakmadılar. Başka karakterde olsalar erken havlu atabilirdik. Bir görevimiz daha var. Son maçtan bizi ligde tutacak sonucu alıp sezonu bitirmek istiyoruz" diye konuştu. (DHA)