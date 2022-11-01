Ankaragücü’nün acı günü: Gökmen Barış vefat etti

MKE Ankaragücü Kulübü, acı haberi yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada "Eski futbolcumuz Gökmen Barış’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevdiklerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

Gökmen Barış, 1994'te futbolcu olarak transfer olduğu Ankaragücü'nde 6 sezon forma giymişti.

2000-2001’de Yimpaş Yozgatspor’da oynayan ve 2001-2002’de eski takımına dönen Gökmen, üç sezon daha MKE Ankaragücü forması giydi.



19 Ocak 1974 doğumlu olan Gökmen Barış, teknik direktör Hakan Kutlu'nun ekibinde yardımcı antrenör olarak yer alıyordu.