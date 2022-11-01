1 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Ankaragücü’nün acı günü: Gökmen Barış vefat etti

Ankaragücü’nün acı günü: Gökmen Barış vefat etti

Ankaragücü'nün eski futbolcularından olan ve teknik direktör Hakan Kutlu'nun da yardımcılığını yapan Gökmen Barış hayatını kaybetti

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 10:57
Takip Et

Hakan Kutlu'nun yardımcısı Ankaragüclü Gökmen Barış öldü

Ankaragücü’nün acı günü: Gökmen Barış vefat etti
+
Aa
-

MKE Ankaragücü Kulübü, acı haberi yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada "Eski futbolcumuz Gökmen Barış’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevdiklerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

Gökmen Barış, 1994'te futbolcu olarak transfer olduğu Ankaragücü'nde 6 sezon forma giymişti.

2000-2001’de Yimpaş Yozgatspor’da oynayan ve 2001-2002’de eski takımına dönen Gökmen, üç sezon daha MKE Ankaragücü forması giydi.
 
19 Ocak 1974 doğumlu olan Gökmen Barış, teknik direktör Hakan Kutlu'nun ekibinde yardımcı antrenör olarak yer alıyordu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte Survivor 2023 kadrosu. Kadroda sürpriz isimler var
1
﻿İşte Survivor 2023 kadrosu. Kadroda sürpriz isimler var
﻿İşte Survivor 2023 kadrosu. Kadroda sürpriz isimler var
﻿Erdoğan önce tweet attı sonra apar topar sildi. Sildiği tweette ne yazıyordu
2
﻿Erdoğan önce tweet attı sonra apar topar sildi. Sildiği tweette ne yazıyordu
﻿Erdoğan önce tweet attı sonra apar topar sildi. Sildiği tweette ne yazıyordu
﻿İsmail Saymaz'dan bomba Mahir Ünal iddiası. İstifanın perde arkasını açıkladı
3
﻿İsmail Saymaz'dan bomba Mahir Ünal iddiası. İstifanın perde arkasını açıkladı
﻿İsmail Saymaz'dan bomba Mahir Ünal iddiası. İstifanın perde arkasını açıkladı
﻿AKP’nin yeni Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in teröristbaşı Öcalan’ı övdüğü görüntüler ortaya çıktı
4
﻿AKP’nin yeni Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in teröristbaşı Öcalan’ı övdüğü görüntüler ortaya çıktı
﻿AKP’nin yeni Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in teröristbaşı Öcalan’ı övdüğü görüntüler ortaya çıktı
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
5
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
6
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
﻿29 Ekim mesajı nedeniyle dinci gruplar tarafından hedef alınmıştı. Deniz Demir'in eşi kim çıktı
7
﻿29 Ekim mesajı nedeniyle dinci gruplar tarafından hedef alınmıştı. Deniz Demir'in eşi kim çıktı
﻿29 Ekim mesajı nedeniyle dinci gruplar tarafından hedef alınmıştı. Deniz Demir'in eşi kim çıktı
﻿Gaziantep Şehitkamil SYDV 11 işçi alacak
﻿Gaziantep Şehitkamil SYDV 11 işçi alacak
﻿Gaziantep Şehitkamil SYDV 11 işçi alacak
﻿Mersin'de hayvancılığa destek sürüyor
﻿Mersin'de hayvancılığa destek sürüyor
﻿Mersin'de hayvancılığa destek sürüyor
﻿Suudi Arabistan'ın petrol şirketi para basıyor: Üçüncü çeyrekte dudak uçuklatan kâr
﻿Suudi Arabistan'ın petrol şirketi para basıyor: Üçüncü çeyrekte dudak uçuklatan kâr
﻿Suudi Arabistan'ın petrol şirketi para basıyor: Üçüncü çeyrekte dudak uçuklatan kâr
﻿Astımı mide ve bağırsak ülseri olanlar kullanmasın. Uzmanı uyardı
﻿Astımı mide ve bağırsak ülseri olanlar kullanmasın. Uzmanı uyardı
﻿Astımı mide ve bağırsak ülseri olanlar kullanmasın. Uzmanı uyardı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.