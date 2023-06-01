Hakan Reçber dünya şampiyonu

Milli sporcu Hakan Reçber, Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.

RAKİPLERİNİ YENEREK FİNALE KALDI

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Bakü'de düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde milli sporculardan erkekler 63 kiloda Hakan Reçber tatamiye çıktı. Hakan Reçber, ikinci turda Lübnanlı Ralph Honeine'yi ve üçüncü turda ise İtalyan Dennis Baretta'yı yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda Çinli Yushuai Liang'ı, yarı finalde de Meksikalı Carlos Navarro'yu mağlup eden Hakan Reçber, finale kaldı.

ALTIN'I KAPTI

Hakan Reçber, finalde karşılaştığı Taylandlı Banlung Tumtimdang'ı eleyerek, altın madalya kazandı. (AA)