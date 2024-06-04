Hakan Sabancı az kalsın magazincilerle birbirine giriyordu

Son zamanların en çok konuşulan çiftlerinden biri olan oyuncu Hande Erçel ve Hakan Sabancı, yine gündemde… Dün gece düzenlenen bir ödül törenine katılan ikili, gazetecilere önce poz verdi.

Bu sırada bir muhabir, Sabancı’ya yakasındaki siyah çiçeğin ne anlama geldiğini ve yas simgesi olan bu aksesuarı sorunca olanlar oldu. 33 yaşındaki Sabancı, “Yas gününde böyle bir geceye gelinir mi? Teşekkürler arkadaşlar. Böyle soru sorarsan devamında ne diyeyim” diye söylenerek uzaklaştı.

Ne olduğunu şaşıran Erçel ise “Ne kadar değişik bir soru” diyerek sevgilisini elini tutup yürüdü. Kimse ikilinin niye sinirlendiğine anlam veremedi.

Gecede "Yılın Moda İş Birliği" ödülünü alan Hande Erçel ise sahneye çıkarken elbisenin ayakkabısına takılması sonucu az kalsın düşüyordu.

Hande Erçel, ödül törenine ünlü modacı Özgür Masur imzalı siyah bir elbiseyle katıldı.