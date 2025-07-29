Hakan Safi'den transfer müjdesi: 'Sırayla açıklanacaklar'

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Hakan Safi'den transfer müjdesi: 'Sırayla açıklanacaklar'

Ali Koç'un Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı bırakmasıyla ilgili konuşan Hakan Safi, "Ali Bey, zamanının tamamını artık Fenerbahçe'ye ayıracak. En iyisi kimse, biz onu alırız" dedi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı bırakması ve kulübün transfer politikası üzerine açıklamalarda bulundu.

Safi, "Kulüpler Birliği bitti, şimdi sırayla transferler açıklanacak. Ali Bey, zamanının tamamını artık Fenerbahçe'ye ayıracak" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan ayrılmasıyla birlikte, tüm enerjisini ve mesaisini Fenerbahçe'nin sportif hedeflerine yönlendireceği belirtildi.

Safi transferler için ise "En iyisi kimse, biz onu alırız" dedi.

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