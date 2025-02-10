Hakan Taşıyan'ı görenler gözlerine inanamadı!

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Hakan Taşıyan'ı görenler gözlerine inanamadı!

2021 yılında karaciğer ve böbrek nakli olan şarkıcı Hakan Taşıyan botoks yaptırdı.

Ünlü Şarkıcı Hakan Taşıyan uzun süren sağlık sorunları sonrası yeniden gündem geldi.

Güz Gülleri, Hazin Geliyor gibi şarkılarıyla şöhreti yakalayan Hakan Taşıyan, 2020 yılında ölümden dönmüştü.

Ünlü şarkıcı hem karaciğer hem de böbrek nakli olduktan 7 ay sonra taburcu olmuştu. Operasyonlar sonrası sağlığına kavuşan ünlü isim, estetik yaptırdı.

Şarkıcı Hakan Taşıyan, botoks yaptırdı. 51 yaşındaki Hakan Taşıyan'ın öncesi ve sonrası görüntüsü ise sosyal medyada paylaşıldı. Ünlü şarkıcının yeni hali sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz aylarda Cenk Eren, Rafet El Roman, Mahmut Tuncer gibi isimler de yüzündeki değişimle gündeme gelmişti.

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