Esenyurt’ta 10 Ekim günü saldırıya uğrayan ve 3 günlük yaşam savaşının ardından 13 Ekim gecesi hayatına kaybeden, gazeteci aktivist Hakan Tosun cinayetinin soruşturması sürerken avukatlarından önemli açıklamalar geldi.

Tosun ailesinin avukatları Onur Cingil ve Hakan Bozkurt, İstanbul Barosu’nda kamuoyunu aydınlatmak adına bir basın toplantısı düzenlediler. Avukatlar soruşturma hakkındaki delillere ulaşamamaktan dolayı endişelerini dile getirdiler. Avukatlar dosyada “haksız tahrik indirimi"nin önünün açıldığını, soruşturmada ciddi eksiklikler bulunduğunu dile getirdiler.

"HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİNİN ÖNÜ AÇILIYOR"

Avukatlar, soruşturma sürecinde faillerin cezalarını düşürmeye yönelik zemin oluşturacak adımların atıldığını söyledi. Özellikle resmi cevaplarda kullanılan dilin, saldırganların lehine yorumlanabilecek bir çerçeve oluşturduğuna dikkat çektiler.

Cingil, "Bazı beyanların iddianamede de yer alacağını görüyoruz. Bu yaklaşımın, saldırganlar için 'haksız tahrik' indiriminin önünü açabilecek bir tasarım olduğunu düşünüyoruz" dedi.

'25 DELİLİN SADECE 3’ÜNE ULAŞABİLDİK'

Avukatlar 25 delilin sadece 3’üne ulaştıklarını belirterek; "Olay yerindeki kamera kayıtlarının tamamı alınmadı.112’yi arayan kişilerin ifadeleri hâlâ alınmadı. Şüphelilerin HTS kayıtlarına ilişkin ciddi eksikler var. Çevredeki işletmelerin kamera görüntüleri zamanında temin edilmediği için silindi" açıklamasını yaptılar.

Bozyurt, "Delillerin büyük bölümü ya hiç toplanmadı ya da geç kalındığı için kayboldu. Bu durum soruşturmanın sağlıklı ilerlemesini engelliyor" ifadelerini kullandı.

MANAV DÜKKANINDAKİ TUTANAK VE ÇELİŞKİLER

Avukatlar, şüphelilerden birinin yakınının işlettiği iddia edilen manavla ilgili tutanaklara da dikkat çekti. Tutanakta “kamera kayıt yapmıyor” denildiğini hatırlatan Cingil, bölgede çalışan gazetecilerin bu bilgiyle çelişen beyanlara ulaştıklarını belirtti. Avukatlar, “Bu işletmenin kapalı olduğu iddia edildi ancak daha önce farklı bilgiler alınmıştı. Tutanaklarla gerçekler arasında tutarsızlık var” değerlendirmesinde bulundu.

'CAM ŞİŞE' DETAYINDAKİ ÇELİŞKİLER

Basın toplantısında, Hakan Tosun'un olay anındaki görüntülerinde elindeki cam şişeye ilişkin çelişkili ifadeler de gündeme geldi. Şişenin nasıl Tosun'un eline geçtiğinin açıklanamadığını belirten avukatlar, resmi makamlardan gelen "çantadan çıkarmış olabilir" yanıtının yetersiz olduğunu ifade etti.

Avukatlar “Tosun’un çantasında olduğu iddia edilen cam şişenin, darp sırasında yere düşüp zarar görmemesi mantıklı değil” diyerek, resmi yanıtların tatmin edici olmadığını vurguladı.

"ÜÇÜNCÜ KİŞİ" TARTIŞMASI

Avukatlar, soruşturmada adı geçen üçüncü bir kişinin kimliğine dair ciddi şüphelerin bulunduğunu ve bu kişinin yalnızca tanık sıfatıyla dinlenmesinin yeterli olmadığını belirtti. Cingil, "Bu kişinin bağlantıları ve paylaşımları soruşturulmalıydı. Oysa ifadeyle sınırlı kaldı. Kaçmış olma ihtimali bile var" dedi.

“GERÇEKLERİN ÜZERİ KAPATILMASIN” ÇAĞRISI

Cingil ve Bozyurt, soruşturmanın kamuoyu baskısı sayesinde ilerlediğini vurgularken, “Bu süreç yalnızca avukatların değil, tüm gazetecilerin ve kamuoyunun desteğiyle yürütülüyor” dedi. Avukatlar, her yeni delilin dosyanın seyrini değiştirebileceğini belirterek, soruşturmanın titizlikle yürütülmesi çağrısında bulundu.