Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde 11 Ekim’de uğradığı saldırı sonrası yaşamını yitiren gazeteci ve belgeselci Hakan Tosun, yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

DİSK Basın-İş, "Uğradığı saldırı sonrası kaybettiğimiz gazeteci/belgeselci Hakan Tosun'u son yolculuğuna uğurluyoruz..." ifadelerini kullanırken, Çağdaş Gazeteciler Derneği, "İstanbul’daki üyelerimizi ve tüm meslektaşlarımızı Gazeteci Hakan Tosun’u uğurlamaya davet ediyoruz" dedi.

Gazeteci Hakan Tosun’dan 10 Ekim'den beri haber alınamıyordu. Ailesinin, yaşam savunucularının ve gazetecilerin yoğun uğraşları sonucu Tosun'un, Esenyurt'ta darp edildikten sonra yol kenarında ağır yaralı ve cüzdanı çalınmış bir halde bulunduğu ve hastanede yoğun bakımda tedavi altında olduğu ortaya çıkmıştı. Tosun'un üzerinden kimlik çıkmaması nedeniyle bilinci kapalı olmasına rağmen kaydının bulunmaması, ailesine ulaşılmasını geciktirmişti. Hakan Tosun'un beyin ölümü 13 Ekim Pazartesi günü gerçekleşmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, cinayetle ilgili gözaltına alınan 18 ve 24 yaşlarındaki iki kişi daha sonra tutuklanmıştı.