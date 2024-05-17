Hakan Ünsal Galatasaray Fenerbahçe derbisinin sonucunu açıkladı

Selahattin Ekrekli
Hakan Ünsal Galatasaray Fenerbahçe derbisinin sonucunu açıkladı
Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Ünsal, Fenerbahçe ile oynanacak derbi ile ilgili Yeniçağ'a konuştu.

Galatasaray Kulübü, UEFA Kupası zaferinin 24. yılında Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde bir etkinlik düzenledi.

Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Hakan Ünsal da etkinlikte yer aldı.

Eski Galatasaraylı futbolcu, Galatasaray'ın kazandığı UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası kadrosunda yer almıştı.

Ünsal, Yeniçağ'a özel açıklamalarda bulundu.

hakan-2.png

FENERBAHÇE DERBİSİ AÇIKLAMASI
19 Mayıs Pazar günü oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ile ilgili konuşan Hakan Ünsal, ''Galatasaray, istediğini rahat alabilecek bir kulüp. Özellikle ligin sonlarına geldiğinde ne yapması gerektiğini, nasıl oynaması gerektiğini, nasıl davranılması gerektiğini, futbolcusu, teknik heyeti, taraftarı çok iyi bilen bir camia.

Eğer işine beraberlik yarıyorsa o beraberliği alır. Galip gelmek istiyorsa da galip gelir. O potansiyel de var. Her anlamda hazır şu anda. Tersi bir durum anormal bir durum olur. Fenerbahçe maçını kazanmanın haricinde her şey bitti.

Sadece final kaldı. Ya bu maç ya da bir sonraki maç. Bence bu derbide iş biter.'' ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Fenerbahçe'de bir çuval incirin nasıl berbat edildiğini açıkladı
İsmail Kartal kararını verdi
Fatih Terim 'Son isteğim' diyerek açıkladı
Bursaspor teslim tarihini açıkladı
Bursaspor teslim tarihini açıkladı
Yüzde 99'luk Formula 1 kehaneti
Semih Kılıçsoy kahroldu
Ertuğrul Sağlam Süper Lig'i açıkladı
Ertuğrul Sağlam Süper Lig'i açıkladı
Metin Öztürk 'İyi niyetimi zorluyorum' diyerek açıkladı. Hakem atamasına sert tepki
Altay'da kale boş kaldı
Altay'da kale boş kaldı
Fenerbahçe'de milyonlarca euro çöpe gitti
Fenerbahçe'de milyonlarca euro çöpe gitti
Aziz Yıldırım neden aday oldu? Gerçek bambaşka çıktı. İşte kimselere söyleyemediği büyük sırrı
Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı tek kozu var
Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı tek kozu var
Son Haberler
Sofraların vazgeçilmezi 200 TL'den satışta! Dağlardan toplanan bitkilerden yapılıyor Yaşam
Sofraların vazgeçilmezi 200 TL'den satışta! Dağlardan toplanan bitkilerden yapılıyor
Fabrikadaki gizli kamera skandalı sonrası komik açıklama Gündem
Fabrikadaki gizli kamera skandalı sonrası komik açıklama
16 yıl 8 ay hapis cezası ile aranıyordu. Yakalandı Yerel Haberler
16 yıl 8 ay hapis cezası ile aranıyordu. Yakalandı
Danıştay Suriyeli teröristi sınır dışı ettirmedi. Bu karar 'Türk milleti adına' verildi Gündem
Danıştay Suriyeli teröristi sınır dışı ettirmedi. Bu karar 'Türk milleti adına' verildi
Spor medyası tamam da sporla alakası olmayan gazetecilerin Roma gezisinde işi ne? Spor
Spor medyası tamam da sporla alakası olmayan gazetecilerin Roma gezisinde işi ne?
Erkan Yolaç kimdir? Erkan Yolaç öldü mü? Magazin
Erkan Yolaç kimdir? Erkan Yolaç öldü mü?
Perulu muhalifler yeni bir girişimde bulundu Dünya
Perulu muhalifler yeni bir girişimde bulundu