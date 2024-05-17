Hakan Ünsal Galatasaray Fenerbahçe derbisinin sonucunu açıkladı

Galatasaray Kulübü, UEFA Kupası zaferinin 24. yılında Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde bir etkinlik düzenledi.

Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Hakan Ünsal da etkinlikte yer aldı.

Eski Galatasaraylı futbolcu, Galatasaray'ın kazandığı UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası kadrosunda yer almıştı.

Ünsal, Yeniçağ'a özel açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE DERBİSİ AÇIKLAMASI

19 Mayıs Pazar günü oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ile ilgili konuşan Hakan Ünsal, ''Galatasaray, istediğini rahat alabilecek bir kulüp. Özellikle ligin sonlarına geldiğinde ne yapması gerektiğini, nasıl oynaması gerektiğini, nasıl davranılması gerektiğini, futbolcusu, teknik heyeti, taraftarı çok iyi bilen bir camia.

Eğer işine beraberlik yarıyorsa o beraberliği alır. Galip gelmek istiyorsa da galip gelir. O potansiyel de var. Her anlamda hazır şu anda. Tersi bir durum anormal bir durum olur. Fenerbahçe maçını kazanmanın haricinde her şey bitti.

Sadece final kaldı. Ya bu maç ya da bir sonraki maç. Bence bu derbide iş biter.'' ifadelerini kullandı.