Nur Tuğba Namlı'nın bebeği dünyaya geldi. Hakan Ural duyurdu

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucusu Nur Tuğba Namlı, üçüncü kez annelik sevinci yaşadı. Müjdeli haberi Namlı'nın partneri Hakan Ural, paylaştı.

"SAĞLIKLI VE HUZURLA BÜYÜTMEYİ NASİP ETSİN"

Hakan Ural, "Altın kalpli iş arkadaşım Nur Tuğba Namlı üçüncü kez annelik sevinci yaşadı. Allah sağlıkla, huzurla ve mutlulukla büyütmeyi nasip etsin. Vatanına ve milletine hayırlı bir evlat olur umarım" ifadelerini kullandı.

Nur Tuğba Namlı, 2015 yılından beri iş insanı Mustafa Namlı ile evli. Çiftin üç çocukları var.

