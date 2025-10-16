Dün sabah saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan Fatih Ürek’in kalbi durmuştu. Ambulans ekibinin yaklaşık 20 dakikalık CPR müdahalesi sonrası Ürek’in kalbi yeniden çalıştırılmıştı.

Doktoru yaptığı açıklamada 'Kalple ilgili şu anda herhangi bir problemi kalmadı. Tansiyonu da normal, nabzı da normal. Ama bu geçirmiş olduğu süreç içerisinde beynin ne kadar oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili birtakım şüphelerimiz var. Kendisini şu anda uyutuyoruz. Muhtemelen yarına kadar uyutacağız. Yarına kadar olan süreç biraz daha belirsiz diyebilirim, beyinle alakalı' ifadelerini kullanmıştı.

BUGÜN YARIN UYANDIRILACAK

Geçtiğimiz dakikalarda ünlü şarkıcı Fatih Ürek’in sağlık durumuna dair yeni bir açıklama geldi.

Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında konuşan Hakan Ural, Ürek’in risk olmaması adına entübe edildiğini, bugün ya da yarın uyandırmayı planladıklarını söyledi.