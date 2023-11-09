Hakan Yılmaz'ın kızı Deniz cesur pozlarıyla büyüledi

Trt1 ekranlarında yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde izleyicisinin karşısına çıkan ünlü oyuncu Hakan Yılmaz özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. İki çocuk babası olan Yılmaz'ın kızı Deniz'i görenler hayran kalıyor. Mavi gözleri ile dikkat çeken Deniz Yılmaz sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Hakan Yılmaz'ın kızı Deniz cesur pozlarıyla büyüledi

Bir dönemin sevilen dizisi Yahşi Cazibe'de hayat verdiği Kemal karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Hakan Yılmaz rol aldığı yapımlardaki başarısıyla sık sık gündeme geliyor.

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Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü ismin kızı Deniz'i görenlerin nutku tutuluyor. Babasının izinden giden ve küçük yaşlardan beri tiyatro oyunlarında yer alan Deniz Yılmaz sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Hakan Yılmaz'ın ilk evliliğinden olan kızı Deniz Yılmaz'ın cesur pozları ise binlerce beğeni ve yorum alıyor.

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İlk evliliğini 1997 yılında Bengü Yılmaz ile yapan Hakan Yılmaz, 2009 yılında boşandı. Çiftin, bu evlilikten bir kızı var.

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Zaman zaman babası ile de videolar paylaşan Deniz Yılmaz'ın cesur pozlarına ise sosyal medyada 'Çok güzelsin', 'Gerçek olamayacak kadar güzelsin', 'Güzelliğin şaka mı?' gibi yorumlar yapılıyor.

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