Hakan'ın golü Şırnak'ı coşturdu! 51. dakikada havalara uçtular

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Hakan'ın golü Şırnak'ı coşturdu! 51. dakikada havalara uçtular

EURO 2024 F grubunun son maçında Çekya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı ile Şırnaklılar tek yürek oldu. Maçın, 51. dakikasında Hakan Çalhanoğlu’nun golü ile Şırnak'ta yaşanan sevinç, saniye saniye böyle kaydedildi.

EURO 2024'ün F Grubu'ndaki heyecan dolu üçüncü maçında, Türkiye ile Çekya arasındaki mücadele büyük bir coşkuyla izlendi. Şırnak'ta, Valilik ve Belediye iş birliğiyle Cumhuriyet Meydanı'na kurulan dev ekranda toplanan kalabalık, milli heyecanı birlikte yaşadı. Maçın başlama düdüğüyle birlikte saat 22.00 itibarıyla meydanı dolduran Şırnak halkı, A Milli Takım'a gönülden destek verdi.

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HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN GOLÜ, ŞIRNAK'I COŞTURDU

Karşılaşmanın 51. dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun ağları havalandırmasıyla birlikte, meydandaki izleyiciler arasında coşku dalgası yükseldi. Cenk Tosun'un maçın son anlarında kaydettiği ikinci gol, Şırnaklı taraftarların sevinç çığlıklarına neden oldu.

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Şırnak Valiliği ve Şırnak Belediyesi tarafından organize edilen etkinliğe, Şırnak Valisi Cevdet Atay, Vali Yardımcıları Talha Altuntaş, Hasan Hüseyin Alpaslan, Ahmet Kavanoz, 23. Piyade Tümen Komutan Vekili Albay Fahri Sakarya, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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