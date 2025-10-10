Anayasa’nın 104. maddesi cumhurbaşkanının görev tanımını yapar:



“Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.

Recep Tayyip Erdoğan:

Yürütme görevini AKP Genel Başkanı olarak siyasi kimliği ile üstlenmiştir.



Eskiden yürütme yetkisi başbakanındı. Ona yönelik ağır eleştiriler ya da hakaret içeren sözler, ceza değil tazminat davalarına konu olurdu. Hapis cezası yoktu.

Yürütme görevi olan Erdoğan’ı eleştirmeyip de kimi eleştireceğiz?

Ucube tek adam rejiminde Erdoğan’ın bugün 6 işlevsel görevi vardır:

1- Devletin başı

2- Yürütmenin başı.

3- AKP’nin başı.

4- Varlık Fonu’nun başı.

5- Türkiye’nin bütçesinin başı.

6- Kabine’nin başı.

Hiç kimse ister eleştiri ister hakaret olsun devletin başı Erdoğan’ı hedef almaz.

Yapılan eleştiriler; Yürütmenin başı, AKP’nin başı, Varlık Fonu’nun başı, Türkiye bütçesinin başı ve kabinenin başı olan Erdoğan’ın icraatlarını kapsar.

AKP’nin eski Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, yıllarca cezaevinde iken bile Erdoğan’ı yalnız bırakmadı ama Erdoğan’a eleştiriler yapınca tutuklandı.



Eleştirisi, devletin başına değil, yürütmenin başı Erdoğan’ın icraatlarına yöneliktir.

· Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin şu kararı nettir.



Türkiye’den bir başvuru üzerine AİHM, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti. (Saide İnanç / Türkiye, 2025)



Yargıtay 4. Ceza Dairesi (E.2023/13177, K.2024/2956) kararında da Cumhurbaşkanına yönelik sert ifadeler ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilerek beraat kararı verildi.

Yargı bunları bile bile neden hala bu kamu davalarını açıyor?

Sorunun cevabı hukuken burada saklı:

Hakaret; Devletin Başına mı? Yürütmenin Başına mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un, “11. Yargı Paketi ceza hukuku ağırlıklı olacak” açıklamalarına Yargıtay’ın 8. Başkanı Sami Selçuk, şöyle değerlendirdi:

“Adalet Bakanı, hiç incelemeden önüne getirilen önerileri araştırmadan benimsiyor, üstelik de savunuyor.

Kendisi sağlam bir öğrenim görseydi, kendi bildikleri dâhil ezbercilerin önüne getirdikleri her şeyden kuşkulanır, sorunu iyi bilen bilim adamlarına danışır, bir şeyler öğrenebilirdi.

Sorun aslında şudur:

Çoğu Türk mahkemesi, yargılamanın duruşma, doğru deyişle ‘tartışma’ aşamasını doğru anlamamıştır.

Bu yüzden yayımladığım kitaplarda sürekli bundan yakınmış ve nedenlerini de açıklamışımdır.

‘Duruşma(k)’, Türkiye’deki gibi asla ‘karşılık durma(k)’ değildir.

Doğru terimle ‘tartışma(k)’tır.

Bütün Avrupa bilimine, bu hukuku alan Afrika ülkelerine böyle yansımış, oralarda böyle algılanmıştır.

Bütün bu ülkelerde bütün duruşmalar kural olarak tek oturumda biter.

Ben, 1975 yılında Fransa’da staj yaptım, Almanya’da da duruşmalara katıldım.

Tek oturumda bitmeyen ve de yargıçtan yargıca aktarılan bütün duruşmalar, hukuk açısından ‘mutlak butlan’ yaptırımıyla geçersizdir.

Yurtdışına çıkmadan önce ise ben, taşrada bulunduğum sırada sürekli görev yaptığım iki, yetkiyle gittiğim beş ilçede Asliye Ceza davalarının duruşmaları tek oturumda bitmiştir.

Çünkü ben hiç kimseyi taklit etmedim, sürekli bilime danıştım.

Yirmi beş yıl sonra bu ilçelerin en büyüğüne konuşma yapmak üzere gittiğimde yargıçlarımıza,

‘Asliye Ceza Mahkemesi’nde ne kadar dava var?’ diye sormuştum.

Yanıt şu idi: 893.

‘Eyvah ki eyvah! Ben buradan sıfır dava dosyasıyla ayrılmıştım. Ertesi günü meslektaşlarıma veda için geldiğimde beş yeni dava açılmıştı’ diyerek yanıt verdiğimde herkes elbette şaşırmıştı.

Ancak acı ve düşündürücü olan şu idi:

Hiçbir meslektaşım merak ederek ‘Nasıl yaptınız?’ diye sormamıştı.

Özetle diyeceğim şudur:

Türk yargılaması, bir veba olan ‘kendinden öncekileri taklitle’ bu hukuk dışı duruşma, doğru terimle ‘tartışma’ (debat, dibattimento) anlayışını 21. yüzyılda bile sürdürmektedir.

Bu açıdan bakanın açıklamaları, önerileri hukuk bilimine aykırıdır, hukuk dışıdır; bu yüzden de çok gülünçtür.”

...

Fatih Altaylı

Hukuki değerlendirmem duayen gazeteci Fatih Altaylı için de noktasına virgülüne kadar aynen böyledir. Altaylı da Kocabıyık da tutuksuz yargılanmalı beraat etmelidir.

...

Çağrı:

