Hakaret içeren video paylaşmışlardı! 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Batman'da, tur attıkları araçta halka hakaret edip çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Turgut Özel Bulvarı'nda 2 kişi, araçla tur atıp halka hakaret ederek çektikleri videoyu sosyal medyada paylaştı. Görüntüler tepki çekerken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmayla 2 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan işlem başlatıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Batman Valiliği de konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: