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Taraftarlardan özür diledi! Hakem Ali Palabıyık’tan ‘Galatasaray’ itirafı

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde oynanan Basel-Zalgris maçını yönetmek için İsviçre’ye giden hakem Ali Palabıyık’a, Zürih Havalimanı’nda Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi. Palabıyık, iddialara göre hatalı olduğunu söyleyerek “Evet hatalıyım, hatalı kararlar verdim. Özür dilerim” dedi.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 04:12
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Hakem Ali Palabıyık’tan ‘Galatasaray’ itirafı: Taraftarlardan özür diledi

Taraftarlardan özür diledi! Hakem Ali Palabıyık’tan ‘Galatasaray’ itirafı
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Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray - Alanyaspor mücadelesinde verdiği kararlarla yoğun tepki çeken hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde oynanacak olan Basel-Zalgris maçını yönetmek için İsviçre’ye gitti.

tv100’ün haberine göre; Palabıyık'a, Zürih Havalimanında Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi.

Galatasaray taraftarı ile tartışmalı Alanyaspor maçını konuşan hakem Palabıyık, iddialara göre hatalı olduğunu söyleyerek, “Evet hatalıyım, hatalı kararlar verdim. Özür dilerim” dedi.

NE OLMUŞTU

23 Ekim’de Galatasaray-Alanyaspor mücadelesi 2-2 bitmiş ve Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 9 kişi tamamlamıştı.

Hakem Ali Palabıyık, maç esnasında verdiği kararlarla başta Galatasaray teknik direktörü olmak üzere taraftarların hedefi olmuştu.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Hakem Ali Palabıyık'ın maç içindeki kararlarında standart uygulamadığını ileri süren sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Hakemin maç içerisinde bizim lehimize vermediği faullerle bu verdiği faulün standardı olmadığını düşünüyorum. Zaten ülkemizdeki en büyük sorun standardı olan bir sistem yok. Herkes farklı karar veriyor, her pozisyona farklı kararlar veriyorlar. Aynı maç içerisinde birine faul veriyor diğerine vermiyor. Oyun da hızlandıkça zaten iyi oynayan takım da hoşlarına çok gitmiyor. Burada da tabii ki oyun içerisine girme gereği duyuyorlar." diye konuşmuştu.

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